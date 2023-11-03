遊曼谷必吃！ 私心推薦泰國美食「饒食泊查那」人氣餐廳 菜色多樣、氣氛高級、口味美味極了

通常你們上網Google「曼谷美食」都會找到一些深受台灣遊客歡迎、多數人去曼谷自由行都一定會去吃的名店，有些連鎖的甚至這幾年也都陸續到台灣展店了，不過今天要分享給你們的是一間這幾年才新開幕、台灣人知道的還不多...但深受當地泰國人喜愛的餐廳，店名叫做「饒食泊查那（饶食泊查那）／Rongsi Pochana／โรงสีโภชนา」（不要問我店名怎麼那麼奇怪，我也不知道⋯），目前在曼谷共有兩間分店，我去的這一間是位於BTS Chit Lom站附近的商場「Velaa Sindhorn Village Langsuan」內（那幾天我住在商場斜對面一間叫「LUXX Lang Suan」的飯店內），其實原本看了菜單覺得價格偏高，所以並沒有打算來吃，但後來連續兩晚經過都看到裡頭用餐人數爆滿、還一堆人在外面候位，激起了我的好奇心，所以第三天就趁中午之前、客人還沒那麼多的時候趕緊來嚐鮮一次看看。

基本資料（饒食泊查那 Rongsi Pochana）

地址：ห้องเลขที่ B107เลขที่ 87 Soi Langsuan, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand

電話：+66-66-125-0747

營業時間：10:00 ~ 22:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/RongsiPochana/

饒食泊查那的另外一間分店是開在「Sathon（沙通）」區，但離最近的BTS站或MRT站都有40分鐘左右的路程⋯所以除非你們剛好要去那附近或住那附近的飯店，不然要吃的話還是來Chit Lom站附近這一間比較方便。（這間的好吃程度我覺得真的值得專程前來）

關於「Velaa Sindhorn Village Langsuan」這間新商場的一些介紹⋯等我寫到「LUXX Lang Suan」這間飯店的時候再順便提好了，簡單來說就是裡頭有不少質感不錯的餐廳、咖啡廳、酒吧，裝潢看起來都很氣派，然後地下一樓也有一間叫「Villa Market」超市可以購物。

饒食泊查那隸屬於「iberry」這個餐飲集團，大家如果常去泰國旅遊的話應該都有吃過他們的冰品，或者至少有路過過⋯

饒食泊查那也有室外的座位，但你們看都沒什麼人坐就知道～室內可以吹冷氣的座位還是比較受歡迎的。（但晚上就連室外都會坐滿滿）

如果你們本身體質比較不怕熱而且喜歡這種充滿綠意的用餐環境的話也是可以要求坐外面啦～

室內用餐空間就長這樣，有個超挑高的天花板，然後整個裝潢是有點中式結合泰式的氛圍，散發著一股高級感。

周圍都是整面的落地玻璃，採光相當良好，我很喜歡這樣明亮、有穿透感的用餐環境。

雖然平日接近中午的時間點來用餐是不需要在門口候位，但是進到店內以後還是可以感受到生意相當興隆，大約過了半小時以後店內就呈現客滿狀態了。

然後廚房這邊特地用了透明玻璃讓用餐的客人也能看得見廚師們忙進忙出的模樣。（廚房看起來井然有序，感覺也很整理得很乾淨）

菜單分為兩大類，一類是正餐的，雖然封面寫著「泰式海鮮燒烤跟熱炒」的英文，但其實內容包山包海什麼都有，等下會秀其中幾頁給你們參考，然後另外一本是飲品跟甜點的菜單。

光是開胃菜的部份就看了讓人口水流滿地⋯泰式炸蟹餅、炸蝦捲、香酥芋頭餅佐花生酸辣醬、香酥五花肉佐魚露，每一道都看起來好好吃的感覺～（而且都有中文字的品名）

再來這一頁是看起來也很吸引我的「中式炖鴨」，可以依照人數選擇要小份、大份或者全鴨，我覺得在台灣好像比較少有機會吃到這種作法的鴨料理。（至少我自己跟朋友出門用餐很少看到）

很多台灣遊客來泰國旅遊都超愛吃的烤大頭蝦這裡也點得到，不過價格方面對我來說是有點高（小份的就要790泰銖）⋯所以當天我們並沒有在這間餐廳點這種烤蝦來吃。

各式各樣的海鮮快炒看起來都很厲害，尤其是那個黑胡椒炒蟹和黃咖哩炒蟹的螃蟹看起來都好大一隻！！！（不過我吃不起）

其他肉類快炒跟蔬菜快炒相對海鮮來說就比較平價一點，但整體來講這邊就是一間價格偏高的高檔餐廳（跟其他同樣賣熱炒、海鮮的餐廳比的話），感覺都是曼谷蛋黃區比較高收入的白領階級和貴婦之類才會來這邊用餐⋯

p.s.如果你們平常在台灣會吃「瓦城」，那這邊的消費其實頂多就跟瓦城差不多而已，甚至還便宜一點

比較特別的是這裡竟然還有兩頁的內容是偏中式的「清粥小菜」，但裡頭的品項還是看得到蝦醬炒豬皮空心菜、香辣珍珠魚沙拉、辣醬炒北極貝之類台灣的清粥小菜不太可能出現的菜色⋯所以有你們想吃的還是可以點點看～

前面po的都還不是完整版的菜單內容，但如果你們有選擇困難症、什麼都想吃的話⋯可以直接參考這「推薦菜單」就好，上面這些都是餐廳內的招牌餐點，踩雷機率應該是不高啦！

當天我們兩個人就點了照片中這五道料理，超過500泰銖以上高單價的都沒有點，這樣就已經吃得相當滿足了～♪

龍眼茶 100泰銖＆新鮮芒果果昔 140泰銖

跟泰式奶茶比起來，我更喜歡甜度不要那麼高的飲品⋯像清甜順口的「龍眼茶」還可以吃得到龍眼肉，然後「新鮮芒果果昔」那芒果的甜度雖然沒有台灣的品種高，但恰到好處的甜搭配迷人的果香味也是很好喝。

大份中式炖鴨 380泰銖

當天我們點的料理中最貴的就是照片中這「中式炖鴨」，但口感真的蠻好的，而且除了鴨肉以外還附上鴨肝、鴨胗以及鴨血，愛吃辣的朋友可以搭配一旁的辣醬一起享用。

這鴨肉是完全去骨的，肉量我覺得算還OK，甜甜鹹鹹的滷汁非常惹味，而且是不會死鹹的那一種。

實際吃起來，那個鴨肉的嫩度我覺得算中等⋯不過也不會柴啦～滷汁都有入味進去，夾起來的時候可以再多沾兩下滷汁，這樣吃起來會更有Juicy的感覺。

招牌鹹魚炒飯 180泰銖

雖然朋友沒有很愛吃鹹魚⋯但是因為蟹肉炒飯小份的就要賣490泰銖，所以我們就點了比較平價的「招牌鹹魚炒飯」～

雖然鹹魚炒飯聽起來感覺好像蠻普通的，但我覺得這裡的炒飯真的可以算我在泰國吃過的炒飯中好吃程度數一數二的，要鑊氣有鑊氣，而且鹹香夠味還帶點微微的辣度，然後裡頭吃得到香噴噴的臘腸（也可能是酸肉香腸）還有鹹魚，我覺得比之前在一些港式餐廳吃到的鹹魚雞粒炒飯更涮嘴～

招牌綜合炒泡麵 285泰銖

再來這一道我覺得堪稱我在泰國吃過最厲害的炒泡麵，不但食材豐富而且口味也是一流！

除了雞蛋、蔬菜、木耳以外，它還加了鹹蛋黃、酸肉香腸、脆魷魚⋯等，整個滋味和口感都非常豐富，每吃一口都覺得大大的滿足，然後菜單上雖然沒有標註這一道會辣，但它吃起來帶有一股開胃的辣度，喜歡吃辣的朋友應該會很愛。

然後泡麵本體的口感不會過爛，熟度掌握得很完美。

咖哩炒豆腐 265泰銖

本來還蠻愛吃泰國的咖哩炒螃蟹的，但因為這一家的我真的吃不起⋯所以我們就改點「咖哩炒豆腐」，反正我本來就還蠻愛豆腐的～

台灣的豆腐大多是四四方方的，但泰國比較常看到的都是這種圓形的豆腐，表面微焦、裡面吃起來很嫩，重點是它的咖哩不是你們一般吃泰式咖哩飯的那種紅咖哩、綠咖哩、黃咖哩，而是通常用來炒螃蟹的那種咖哩粉，搭配蛋液等食材一起炒，滑嫩中又帶著甜甜的滋味以及辛香感，超級下飯的說。

中式鐵板生蠔煎蛋 320泰銖

最後一道乍聽之下有點像台灣的蚵仔煎⋯可是不太一樣，它沒有加入大量粉漿，所以品嚐時的主要感受到的是蛋的滑嫩，而非那種QQ稠稠的口感。

裡頭的蚵仔都蠻大顆的，味道也很鮮美，然後有些泰式煎蛋吃起來會偏油膩，但這個因為不算泰式的作法，所以不油不膩，底下還鋪了不少豆芽菜以增加爽脆度，好吃耶～

我覺得這裡的餐點份量都不算太小，如果可以的話，最好三、四個人一起來用餐可以點得比較多樣化，當天我們兩個人這樣點後來是吃到超撐的～

結論就是⋯雖然這裡的餐點對我來說有點偏貴，但我覺得對很多收入中等以上的台灣民眾來說這價格應該也還好（台灣很多更貴的高級餐廳、Buffet每天生意都好到不行、一位難求），重點是口味上真心很美味，然後偶爾出國玩其中幾餐吃好一點好像也是應該的（我的「好一點」是指一餐一人花1000泰銖左右，如果一人要2000以上那種我還是沒法度），所以我自己之後去曼谷旅遊的時候會考慮再來回味一次，然後也試試他們菜單裡的其他菜色，如果你們有在物色好吃且用餐環境佳的泰式料理餐廳的話，這間可以先加入口袋名單中喔～♥

饒食泊查那 Rongsi Pochana

地址：ห้องเลขที่ B107เลขที่ 87 Soi Langsuan, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand

電話：+66-66-125-0747

營業時間：10:00 ~ 22:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/RongsiPochana/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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