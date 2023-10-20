火鍋吃一半「羊水破了」！ 孕婦要求別收桌「沒生會回來吃」 佛心老闆贈送大禮包

不少懷孕後的婦女會出現特定愛吃某類食物、甚至是非吃不可的情況。泰國一名即將臨盆的孕婦到火鍋店用餐時，羊水突然破裂，送醫前她告知店員先別收拾桌面，若到醫院還沒生產，她就會回來繼續享用。照片曝光後，網路上引起廣大迴響，不禁讓人好奇這家火鍋到底有多好吃？

根據泰媒報導，本月16日一名孕婦來到火鍋店「Toey Ka Tha」用餐時，羊水突然破裂，店員嚇傻衝上前詢問需不需要叫救護車，不料孕婦第一反應不是擔心肚中胎兒，而是十分擔心眼前的火鍋沒有吃完，要求店員先不要清理桌面，若醫院未能立即進行分娩，她就會返回餐廳繼續享用火鍋。

圖／翻攝臉書เทย กะ ทะ

員工著急地向老闆求助，老闆表示先將孕婦送到醫院，「之後我免費給妳吃9個月的火鍋，生小孩比較重要！」孕婦獲得老闆的這份承諾後，便配合前往醫院並順利產下一名健康的寶寶。

事後這名孕婦順利生產，老闆18日到醫院去探望孕婦，還帶齊裝備，包括鍋子、火鍋食材等，滿足客人當天沒吃完火鍋的遺憾！此外，他還送了寶寶一條金飾，感謝孕婦對自家火鍋的喜愛和支持。

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