絕不能錯過泰拳節！ 動能十足暢遊泰國 親身感受泰拳Fight獨特魅力

【旅奇傳媒/記者-王政】泰國總是給人一種慵懶的迷人氛圍，或許是人民純樸的性格與樂天個性，總是將「宅焉焉（凡事慢慢來）」掛在嘴邊，也因此吸引無數想要遠離工作、生活壓力的旅人們前往朝聖，然而在這樣的樂天知命之下，卻創造出流傳了數百年的極限武術，透過極短的距離、兇猛的招式、精湛的技巧等特色享譽全球，那便是泰拳。

▲泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓歡迎旅客一起前往泰國，感受泰拳的運動魅力。 圖：泰國觀光局／提供

從場外為選手加油到親身體驗泰拳文化 深度感受泰國傳統武術特色

與泰國人民的性格形成強大的反差，泰拳傳遞出技藝的優雅、原始的力量，以及驚人的戰鬥力，尤其隨著泰國電影的發揚光大，更讓許多人開始認識到這個源於泰國的驚人武術。為此，泰國觀光局（TAT）也積極推廣泰拳的旅遊體驗，同時透過年年舉辦的「精彩泰拳節」，希望讓更多國際旅客到訪泰國時，也能親身感受泰拳的極致魅力。

▲泰國擁有多家泰拳中心，可以讓喜愛泰拳的國際旅客用親民的價格體驗，並在專業老師的指導下學習。 圖：shutterstock／來源

親身體驗泰拳魅力 放鬆長期緊繃的身心靈

對於電影中令人血脈噴張的泰拳十分嚮往？那絕對要到發源地拜師學習一下，不過學習泰拳並不用像電影中到深山中刻苦訓練，而是能在曼谷的鬧區找一家泰拳中心報名，無論是一對一的私人訓練，或是找上三五好友一起體驗都可以，不僅價格相當親民，甚至連裝備都不用預先準備，就能跟著專業老師學習基本招式，無論是直拳、膝擊、迴旋踢、前踢等，都有機會體驗到，讓您真正感受最傳統且有趣的泰拳體驗。而暢快淋漓的運動後，泰拳中心甚至備有淋浴室與更衣間，讓您換上乾淨衣服後，繼續在市中心享受購物、大啖美食等旅遊體驗。

▲為了推廣泰拳文化，泰國觀光局（TAT）曾推出「了不起的泰拳 Awesome Muay Thai」指南。 圖：泰國觀光局／提供

▲「2024年精彩泰拳節」預計於2024/2/2～2/5，假曼谷的隆披尼國家拳擊場登場。 圖：泰國觀光局／提供

運動迷絕不能錯過 一年一度的泰拳節明年2月登場

為了推廣泰拳文化，泰國觀光局曾推出「了不起的泰拳 Awesome Muay Thai」指南，為所有想要在泰國體驗歷史悠久的泰國拳擊或泰拳武術的觀光客們，提供最詳盡的資訊，無論是哪裡可以觀賞到拳賽、哪裡可以學習泰拳、可以在哪裡購買到裝備與配件等，近百家的全館資訊等，都能輕鬆按圖索驥。不僅如此，泰國更在今年初跟上數位趨勢，推出「NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand」數位藝術品，成功將泰拳文化打入年輕客群之中。

此外，泰國皇家陸軍與泰國觀光局、泰國體育局、文化部、泰國會議展覽局更年年舉辦「精彩泰拳節」，將這些可列入文化遺產的運動轉化為節慶，讓全球的泰拳迷前往朝聖，如今年度的泰拳節，便有3,660名泰拳拳手在泰拳之都─華欣齊聚，一起展現泰拳戰舞（Wai Kru）傳統儀式，畫面十分震撼。而「2024年精彩泰拳節」則預計於2024/2/2～2/5，假曼谷的隆披尼國家拳擊場登場，想親身體驗泰拳的粉絲們千萬別錯過這項年度盛事。

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