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花1100元「猛點600盤肉」！ 一家5口狂嗑火鍋吃到飽 店家調監視器超傻眼

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Husky Group Bintulu臉書
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家庭教育真的很重要！ 馬來西亞有一家5口到火鍋店用餐，趁著餐廳推出吃到飽促銷活動，一家人相當捧場一次點了600盤肉，店家以為遇到大胃王，但事後調監視器發現，這家人偷偷把肉藏起來，用塑膠袋打包帶回家，讓老闆相當失望。

根據外媒《中國報》報導，馬來西亞砂拉越第四大城民都魯的一間火鍋店，本月8日的下午兩點半，來了一組2大3小的客人，點了250盤豬肉和350盤羊肉，總共600盤，因為「Happy Hour」促銷吃到飽活動，大人每個39.42令吉、小孩每人26.82令吉，加上5%折扣8.60令吉，總金額為163.30令吉（約1113新台幣）。

圖／翻攝Husky Group Bintulu臉書
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當時業者張先生與員工感到相當吃驚，但決定先相信對方可能是大胃王，還是送上餐點，但是事後查看監視器發現，一家人匆忙把肉裝進塑膠袋中，「我相信他們事先就計畫好了，因為監視器拍到，孩子們把肉塞進桌子下面的塑膠袋」，且這家庭中有一人是會員，8月時也曾點了400盤肉，懷疑不是第一次這樣做。

店家無奈表示「看到父母教孩子偷東西他很沮喪，做八年餐飲業已經夠難，還真的是第一次被欺負到頭上來，所以決定說出來」，自家火鍋店可以在店內吃到飽，但千萬不要偷偷打包食材帶走，初衷只希望人人有食物吃。而目前這家人已私下找他和解，願意補償店家損失，但他強調不是錢的問題，而是孩子教育的問題，仍在考慮是否要報警處理。

圖／翻攝Husky Group Bintulu臉書
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