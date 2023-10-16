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太浪費了！ 7人任點吃到飽 上124份小菜「剩一大半」 店家心痛籲惜食

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝店家臉書
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愛惜食物是種美德！ 最適合多人聚餐「吃到飽」，具有不用煩惱菜色、不限制上菜份量，及供應甜食及飲料等多種選擇的特色，但一不小心可能就有剩食風險。日前馬來西亞有7位民眾到當地的吃到飽餐廳用餐時，不僅很多小菜都重複拿了2至7份，店家最後結算時，更發現他們共拿了高達124份餐點，重點是店家發現桌上的食物甚至還剩下一大半，有些甚至只吃一兩口。

《星洲網》報導，位於馬來西亞新山市的某間餐廳近日推出「任點任吃」優惠，每人只要馬幣15令吉（約台幣102元），即可享受清粥小菜吃到飽服務，菜色多達24種，能盡情享用免費白粥及各式多樣化的小菜，包括滷味、肉丸等。

圖／翻攝店家臉書
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然而，有7位顧客到店消費時，前後共點了124份小菜，有些小菜還一次點了5盤，離開前大部分小菜卻都只吃了一兩口，針對此事件，店家透過臉書粉專發文，同步公開現場畫面以及收據證明，並難過指出，「我們今天遇到了讓全體員工感到原本真誠被辜負又無可奈何的事，那就是浪費食物」、「如果你已知道吃不完，懇請不要浪費」。

貼文一出，網友紛紛怒批「有錢也不應該浪費」、「吃不了這麼多，為何要拿？簡直是浪費」、「就算不好吃也不能浪費，更何況價格已優惠」、「好多人要吃都沒得吃，不要隨意浪費食物」，也有人建議店家吃不完應該要罰錢，以避免類似行為再次發生。

圖／翻攝店家臉書
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