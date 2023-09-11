泰國「蘇梅島villa」推薦名單大公開！擁抱清澈海景與頂級飯店服務，這輩子一定要去一次的人間仙境

泰國的蘇梅島向來都是人氣高居不下的旅遊勝地，有四季如夏的氣候與四面環海的地理優勢，吸引了各式各樣的飯店業者紛紛進駐，為旅客們帶來一場畢生難忘的海島之旅。以下就精心整理了8間蘇梅島villa介紹，且每一家都獨具出眾的風格，令人瞬間跳脫乏味的日常生活。

泰國住宿：蘇梅島villa推薦

Vana Belle Resort Koh Samui 蘇梅島瓦納百麗豪華精選度假飯店

圖 / @ReadyGo

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距離潔白沙灘只有幾步之遙的 Vana Belle Resort 瓦納百麗，其實隸屬於萬豪集團旗下定位頂級的 Luxury Collection 系列，以低調雅緻的氛圍展現出豪華配備，許多獨棟 Villa 房型採用半開放式的高低階設計，一踏入房內就能俯瞰客廳、花園與窗外的大海，令人霎時感到身心舒暢。

圖 / @ReadyGo

地址：9/99 Moo 3, Chaweng Noi Beach, Ko Samui, Surat Thani

電話：+66-77-915555

W Koh Samui

圖 / @ReadyGo

蘇梅島上的 W Hotel 可謂是聞名國際，從飯店大廳就能充分感受到品牌獨樹一幟的年輕活力，櫃檯後方就是被水池環繞的圓形酒吧座位，到了夜晚時分便會打上繽紛霓虹燈光，一旁不乏藝術品與現代畫作點綴。度假村內所有的房型皆為附設私人泳池的獨棟 Villa，亦有更寬廣的無邊際泳池能拍出無數美照，私人沙灘邊則設有酒吧，堪稱潮流男女的不二之選。

圖 / @ReadyGo

地址：4, Mae Nam, Amphoe Ko Samui, Surat Thani

電話：+66-77-915999

Prana Resort Nandana

圖 / Prana Resort Nandana官方網站

圖 / Prana Resort Nandana官方網站

如果想要名符其實地走出房間就跳進泳池，在 Prana Resort Nandana 就能如償所願。度假村內的房型多元，不僅備有屋頂套房以及連通房，還有後院即是游泳池的 Cool Pool Access 房，想泡水游泳時完全不用整理隨身物品。順道一提，此處的房價還相當平易近人，性價比著實優異。

地址：14/3 Moo 4, T. Bophut, Koh Samui, Surat Thani

電話：+66-77-246362

Banyan Tree Samui 蘇梅島悅榕莊

圖 / 蘇梅島悅榕莊官方網站

圖 / 蘇梅島悅榕莊官方網站

雖然尚未在台灣設立據點，但凡是熱衷於出國旅遊、或是關注頂級旅宿的人，想必都對於 Banyan Tree 悅榕莊的名聲甚是熟悉。其專門經營高檔次的奢華度假村與酒店式公寓，到了蘇梅島，則以獨棟別墅、私人管家以及客製化的活動行程，不遺餘力地為所有旅客打造卓越體驗。

地址：99/9 Moo 4, Maret, Ko Samui, Surat Thani

電話：+66-77-915333

Four Seasons Resort Koh Samui 蘇梅島四季度假酒店

圖 / 蘇梅島四季度假酒店官方網站

圖 / 蘇梅島四季度假酒店官方網站

如欲追求畢生難忘的完美假期，就可考慮下榻於此。Four Seasons 不愧是在全球各地享譽盛名的高級酒店，在蘇梅島建造了一座座的獨棟海景別墅，私人泳池已可說是標準配備，還有貼身管家、私人主廚與芳療師，最大的房型甚至超過450坪，總共可以容納15名成人，盡情享受充滿歡樂氣息的假期。

地址：219, Moo 5, Angthoni, Ko Samui, Surat Thani

電話：+66-77-243000

Explorar Koh Samui 蘇梅島探索者酒店

圖 / 蘇梅島探索者酒店官方網站

圖 / 蘇梅島探索者酒店官方網站

針對想要好好度過兩人世界的情侶或夫妻還說，度假時最害怕的一件事，莫過於四周充滿了吵鬧好動的小孩，導致浪漫時光瞬間幻滅殆盡。有鑒於此，探索者酒店就設有僅接待成人的規定，讓房客能夠安靜悠哉地享受每一分每一秒。

地址：44/134 Moo 1, Mae Nam Beach, Ko Samui, Surat Thani

電話：+66-77-953035

Renaissance Koh Samui 蘇梅島萬麗度假酒店

圖 / 蘇梅島萬麗度假酒店官方網站

圖 / 蘇梅島萬麗度假酒店官方網站

在台灣也設有據點的萬麗酒店，一改在台北士林區的洗鍊商務氣息，到了蘇梅島搖身一變成為充滿熱帶風情的度假地。其比鄰著蔚藍清澈的拉邁海灘，並善盡這樣的地利之宜，在園區內各個角落都設置了可遠眺海景的開放式用餐空間，讓舒爽的海風隨時環繞在身邊。

地址：208/1 Moo 4, Tambol Maret, Lamai Beach, Koh Samui, Surat Thani

電話：+66-77-429300

Rocky’s Boutique Resort 洛奇精品度假村

圖 / 洛奇精品度假村官方網站

難得來到蘇梅島，就是要選擇與眾不同的精緻度假村！若心中正有此打算，就很適合來到洛奇精品度假村。其隸屬於 Veranda Collection，特別擅長於東南亞開設走在時代尖端的度假村，且兼顧硬體設施、軟體服務、餐飲內容以及時下備受注目的永續環保，讓旅客們安心自在地享受放空時間。

地址：438/1 Moo 1, Tambol Maret, Lamai Beach, Koh Samui, Surat Thani

電話：+66-77-332888

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