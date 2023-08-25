機票大促銷！馬泰菲單程千元有找 吃星馬料理再抽AirAsia機票

即將邁入畢業季，將要進入人生新篇章的各位是不是也在計畫一趟輕鬆愉快、充滿驚喜的畢業旅行呢？那麼泰國的普吉島絕對是一個讓你們興奮不已的絕佳選擇！泰國普吉島不只有美麗的海灘、有趣的體驗活動，還能讓你與動物們來場近距離接觸。今天小編將介紹來到泰國普吉島的畢旅推薦行程，一起規劃一趟充滿趣味和驚喜的畢業旅行吧！

2023-06-27 11:00