機票大促銷！馬泰菲單程千元有找 吃星馬料理再抽AirAsia機票

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▲即日起至8/27，AirAsia台北吉隆坡早鳥機票單程未稅只要758元起。　圖：shutterstock／來源
▲即日起至8/27，AirAsia台北吉隆坡早鳥機票單程未稅只要758元起。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了滿足旅客的多元需求，AirAsia 與台北東區「MAMAK 檔星馬料理」攜手合作，即日起至9/30，只要憑 AirAsia 登機證（紙本/電子登機證）到 MAMAK 檔星馬料理用餐，不分平、假日，一律享有9折優惠。

AirAsia 即日起與 MAMAK 檔星馬料理合作，憑登機證用餐折扣之外，消費滿額再抽台北－吉隆坡雙人來回機票。　圖：AirAsia／提供
AirAsia 即日起與 MAMAK 檔星馬料理合作，憑登機證用餐折扣之外，消費滿額再抽台北－吉隆坡雙人來回機票。　圖：AirAsia／提供

MAMAK 檔星馬料理，由馬來西亞皇室御廚傳人的主廚 Anand 親自坐鎮，是東區名店，AirAsia 此次與 MAMAK 檔星馬料理攜手合作，除了憑登機證可享檳城街邊美食9折優惠之外，會員單筆消費滿500元、非會員單筆消費滿900元，即可獲得實體抽獎券，有機會獲得市值45,300元的「AirAsia 台北－吉隆坡雙人來回機票」。

此外，AirAsia 2023年第3波大促銷正開跑中，即日起至8/27，台北吉隆坡早鳥機票單程未稅只要758元起，豪華平躺座位單程未稅也只要4,658元起，可購買2024年2/19至2024年12/15出發的機票，飛往馬來西亞感受多元文化，就趁現在下手買機票。前往其他東南亞國家旅行，也有超吸引人的價格，台北直飛清邁、曼谷，單程未稅最低910元起；台北/高雄直飛馬尼拉、台北飛宿霧，單程未稅最低888元起。

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