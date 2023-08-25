機票大促銷！馬泰菲單程千元有找 吃星馬料理再抽AirAsia機票
【旅奇傳媒/編輯部報導】為了滿足旅客的多元需求，AirAsia 與台北東區「MAMAK 檔星馬料理」攜手合作，即日起至9/30，只要憑 AirAsia 登機證（紙本/電子登機證）到 MAMAK 檔星馬料理用餐，不分平、假日，一律享有9折優惠。
MAMAK 檔星馬料理，由馬來西亞皇室御廚傳人的主廚 Anand 親自坐鎮，是東區名店，AirAsia 此次與 MAMAK 檔星馬料理攜手合作，除了憑登機證可享檳城街邊美食9折優惠之外，會員單筆消費滿500元、非會員單筆消費滿900元，即可獲得實體抽獎券，有機會獲得市值45,300元的「AirAsia 台北－吉隆坡雙人來回機票」。
此外，AirAsia 2023年第3波大促銷正開跑中，即日起至8/27，台北吉隆坡早鳥機票單程未稅只要758元起，豪華平躺座位單程未稅也只要4,658元起，可購買2024年2/19至2024年12/15出發的機票，飛往馬來西亞感受多元文化，就趁現在下手買機票。前往其他東南亞國家旅行，也有超吸引人的價格，台北直飛清邁、曼谷，單程未稅最低910元起；台北/高雄直飛馬尼拉、台北飛宿霧，單程未稅最低888元起。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言