到海島結婚去！華欣度假酒店推出泰式婚禮、單身派對、情侶按摩專案

到海島結婚去！疫情趨緩後，海外婚禮風潮再起，在泰國知名度假勝地–華欣的華欣The Standard度假酒店近期推出多款全新婚禮專案，包括泰式婚禮、單身派對、婚紗攝影、情侶按摩等，讓新人在歡樂的派對中慶祝對彼此的愛，在浪漫之中融入奇妙體驗，也可邀請好友閨密同歡。

華欣The Standard 度假酒店推出多款全新婚宴專案；圖片／華欣The Standard度假酒店提供

「傳統泰式婚禮」專案為想體驗在地婚禮的新人設計，包含傳統的 Khanmak 送禮遊行、聖水祝福儀式及熱帶鮮花裝飾，另外還將為新郎新娘提供私人芳療中心一次彩泥護理。此專案適合最多30位來賓的婚禮，贈送新人一晚海灣別墅住宿和漂流早餐，並為所有貴賓提供晨間茶歇，另外還將免費安排司儀主持婚禮。除了提供室內、海灘邊和屋頂三個不同的場地供選擇之外，此專案還可訂製，可以加入由九位僧侶主持的宗教儀式，或者泰式自助午餐。

「「一吻定終生」專案讓新人沉浸享受只屬於彼此的時光；圖片／華欣The Standard度假酒店提供

「交換婚戒」專案以好萊塢經典風格為主題，提供華麗的三層結婚蛋糕、花卉裝飾的拱門、現場樂隊伴奏及小提琴或薩克斯風演奏。新人可以選擇在海濱草坪或Lido屋頂創意空間舉辦婚禮，賓客人數最多可達30人。另外可以選擇增加動人的浪漫煙花情節，讓另一半及參與婚禮的親友們永生難忘。此專案贈送新人一晚海灣別墅住宿及漂流早餐、一次雙人彩泥護理、兩小時駐店攝影師專業拍攝服務。

對於希望沉浸在二人世界中不被任何人打擾的新婚夫婦而言，「一吻定終生」專案將為他們提供豐富的活動、精美的婚禮裝飾和鮮花、攝影師服務、浪漫晚餐和雙人芳療護理，並且可以選擇私人婚禮場地，讓他們沉浸享受只屬於彼此的時光。此套餐贈送標準泳池別墅一晚住宿及漂流早餐，外加晚餐時贈送的一瓶氣泡酒。 如需浪漫煙火及三層婚禮蛋糕亦可加價提供。

「我願意」套餐舉辦只有新娘新郎的婚禮儀式；圖片／華欣The Standard度假酒店提供

如果希望能打造自已專屬風格的婚禮，可以選擇「我願意」套餐，舉辦只有新娘新郎的婚禮儀式。此專案包含鮮花背景佈置、花束、婚禮攝影師和婚禮背景音樂，地點可以選擇海濱草坪、Praça餐廳或者海灣別墅。新人可以選擇在此專案基礎上加入西式晚餐套餐、泰式居酒屋體驗，或者以特別價格預訂海灣別墅住宿及早餐，留下兩個人的甜蜜回憶。

「單身派對」專案，讓新娘在伴娘與閨蜜的陪伴下，慶祝最後的單身時光；圖片／華欣The Standard度假酒店提供

酒店還提供「單身派對」專案，讓新娘在伴娘與閨蜜的陪伴下，慶祝最後的單身時光。此專案提供頂級調酒、休閒小吃和私人DJ，也可以加購主題派對道具、醒酒早餐飲品及芳療中心的彩泥護理。

對很多新人而言，在正式舉辦婚禮之前拍攝結婚照，也是非常重要。「婚紗攝影」專案讓新人以酒店內各處美景為背景，留下兩個人的幸福倩影。專案包含工作日僅日間或含夜間的拍攝服務，以及一次下午茶。

「情侶按摩」專案根據客人的需求提供90分鐘的身體護理；圖片／華欣The Standard度假酒店提供

如果婚禮還不夠盡興，新人還可額外選擇「婚禮派對」專案，在酒店的會議室或Lido南廳舉辦入夜後的聚會，繼續與親朋一起慶祝生命中的這一重要時刻。此專案適合最多30位來賓，共兩小時（晚上10-12點），包含現場DJ表演、特別燈光、酒水暢飲和精緻小吃。新人還可以付費安排Standard賓果遊戲，或者為客人調製多款調酒的現場專屬調酒師。次日清晨的醒酒飲品與早餐，將以誘人美味讓所有賓客都感覺活力煥發。

此外，配有優秀理療師的Standard芳療中心也推出了「情侶按摩」專案，根據客人的需求提供90分鐘的身體護理，售價僅5800泰銖。

華欣The Standard度假酒店相關資訊：www.standardhotels.com/th-TH/hua-hin/properties/hua-hin。

===================撰文／方雯玲

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