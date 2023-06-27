來泰國畢旅推薦不可錯過的8大行程，近距離接觸動物的絕佳選擇！

即將邁入畢業季，將要進入人生新篇章的各位是不是也在計畫一趟輕鬆愉快、充滿驚喜的畢業旅行呢？那麼泰國的普吉島絕對是一個讓你們興奮不已的絕佳選擇！泰國普吉島不只有美麗的海灘、有趣的體驗活動，還能讓你與動物們來場近距離接觸。今天小編將介紹來到泰國普吉島的畢旅推薦行程，一起規劃一趟充滿趣味和驚喜的畢業旅行吧！

拉揚海灘

拉揚海灘 圖/ IG@hsu_feng_yi

想用不同的方式在海邊漫步嗎？那不如就跟著普吉島國際馬術俱樂部來到拉揚海灘邊騎馬邊欣賞美景吧！拉揚海灘位在普吉島的西海岸，熱鬧程度相對周遭海灘來的低，也因此可以好好的享受寧靜的度假時光。也正因為能夠遠離人群，這裡也成為普吉島國際馬術俱樂部的騎馬體驗地點，整整一小時的騎馬體驗，由專業教練帶你認識基本騎術，就算你沒有騎過馬也能快速上手。全程還會幫你拍照留念，非常適合與朋友一起騎著馬在海灘上奔馳，留下畢業旅行的美好回憶！

拉揚海灘 Layan Beach

地址：27JP+6RR, Choeng Thale, Thalang District, Phuket

普吉島大象自然保育區

普吉島大象自然保育區 圖/ IG@joyce91027

提到泰國的動物，第一個會想到的一定是大象！在普吉島上有間大象自然保育區，可以讓你與大象來場近距離接觸，而且因為這裡是自然保育區，比起其他觀光走向的大象旅遊景點，普吉島大象自然保育區更重視大象的狀態，不會強迫牠們做不想做的動作，或是強迫牠們和遊客合影。不過這裡還是有兩個讓大象停留拍照的區域，可以讓你一邊餵食大象，一邊拍攝留念。除了一般的90分鐘體驗活動外，還有半天的大象照護行程，可以進一步的和大象互動喔！

普吉島大象自然保育區 Phuket Nature Elephant Reserve

地址： 100, Srisoonthorn, 12 Moo 7 Srisoonthorn Rd, Tambon Si Sunthon, Thalang District, Phuket

營業時間：9：00－17：00

普吉島老虎王國

普吉島老虎王國 圖/ IG@mmyu238

想像過與森林之王一起互動的場景嗎？來到普吉島的老虎王國就能夠讓你擁有這樣刺激難忘的體驗，位在普吉島中部的老虎王國，園區裡的老虎都是從小人工培育和訓練的，也因此看似凶猛的他們內心其實很溫順，就像是大貓咪一樣！在老虎王國裡有不同大小、年齡層的老虎，工作人員會依照你的身高、年紀去安排適合的老虎作互動，專業的工作人員也會從旁指示你互動方式以及適合的拍照姿勢。來到老虎王國與森林之王一同玩耍吧！

普吉島老虎王國 Tiger Kingdom

地址：118/88 Moo.7 ,Kathu ,Kathu ,Phuket

營業時間：9：00－17：00

斯米蘭群島

斯米蘭群島 圖/ IG@missyvonnexoxo

除了普吉島本島之外，來到普吉島參加跳島遊玩周遭的小島也是經典行程，其中熱愛浮潛的你絕對不能錯過的就是這個被譽為是全球十大最美潛水勝地的斯米蘭群島啦！斯米蘭群島一共有九個小島，為了維護環境島上不能穿一般的鞋子上島，對於動物保育也是嚴格的遵守，因此雖然斯米蘭群島是遊客熱門的跳島選擇，卻依然保有純淨、美麗的自然景觀。斯米蘭的珊瑚生態也保持得很完善，來到這裡浮潛絕對能讓你愛上水中世界。

斯米蘭群島 Lam Kaen Thai Mueang District Phang-nga Thailand

皮皮島必叻灣

皮皮島 圖/ IG@ting_622

說到從普吉島出發的跳島行程，就一定要提到另一個熱門景點皮皮島。皮皮島是由大小皮皮島等系列島嶼組成的，可以選擇坐渡輪或快艇前往。皮皮島上有不少美麗的白沙灘，也有許多浮潛勝地，其中之一就是小皮皮島中的潟湖「必叻灣」，除了可以下水在潟湖中悠閒的游泳消暑外，翠綠的湖水底下還有著豐富的熱帶珊瑚生態，無論是單純戲水還是潛水都是一大享受！

皮皮島必叻灣 Pi Leh Bay

地址：Andaman Sea, Amphoe Mueang Krabi, Krabi

皮皮島瑪雅灣

瑪雅灣 圖片來源/ IG@vanessa.lee.1224

除了必叻灣外，來到皮皮島跳島還有另一個必遊的景點，那就是李奧納多狄卡皮歐的經典電影《海灘The Beach》拍攝地瑪雅灣，這裡的熱門程度也讓瑪雅灣一度對外封閉開始海洋修復計畫，但在去年十月正式重新開放遊客進入海灘了！雖然依舊不能下水，只能站著拍照留念，但有著蔚藍海水與潔白沙灘的瑪雅灣依舊非常值得一去。

皮皮島瑪雅灣 Maya Bay

Ma Doo Bua Cafe’

Ma Doo Bua Cafe’ 圖片來源/ IG@alice_hsi

普吉島上有個熱門的網紅咖啡廳，但這裡走的不是常見的文青咖啡廳，而是一家被荷花池包圍的南洋咖啡廳，不只提供泰式料理、西餐與下午茶等選項，還有提供空拍機攝影，讓你從不同角度留下美好的畢業照。無法先訂位的Ma Doo Bua Cafe’，每天的空拍名額也有限，大家在抵達候位時可以先登記預約空拍機錄影拍照，先登記後入座可以減少等候時間喔！

Ma Doo Bua Cafe’

地址：310 51 M.1 Baandon-Cherngtalay Rd Tambon Thep Krasatti, Thalang District, Phuket

營業時間：09：00－20：00

普吉大佛

普吉大佛 圖片來源/ IG@oo_anta_oo

這座由大理石打造，高達45米的純白普吉大佛就位於普吉島最高山——納克爾德山上，普吉大佛又被稱為「納克爾德山頂的幸福」，不只是因為能看到莊嚴和藹的佛像，更能在此360度坐覽普吉島風景，看向一望無際的海灣，令人心曠神怡。一覽無遺的美景讓這裡也成為看日出日落的最佳觀賞點，雖然要走上一百多階階梯才能看到如此莊嚴的佛像，但登高後的這番景色卻是非常的值得。

普吉大佛The Big Buddha Phuket

地址：Karon, Mueang Phuket District, Phuket

開放時間：06：00－18：30

延伸閱讀>>沖繩景點｜2023海外畢旅推薦 人生不能缺少一趟和好朋友的海島之旅！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」