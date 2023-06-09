小孩最愛的樂園全集合！盤點6個馬來西亞必訪親子景點

馬來西亞是全東南亞國家最多人入境的國家，腹地廣大、自然景觀多樣、過去的歷史也很豐富，適合帶孩子增廣見聞的好地方，這篇馬來西亞景點，主要介紹親子的景點，讓爸媽在安排行程上有更多選擇，馬來西亞有全東南亞最大的水上樂園，夏天去再適合不過！

雙威主題樂園

若是家庭旅遊，樂園絕對是最適合的親子景點，位在馬來西亞吉隆坡的雙威主題樂園是全東南亞最大的主題樂園，園區包含六大主題，陸上水上的設施通通有，同時也是亞洲第一座「尼克卡通頻道」的樂園，也就是說能在樂園遇見「海綿寶寶」！那麼各位，準備好了嗎？快出發去雙威主題樂園吧！

圖 / IG@li_lai_mei

圖 / @KLOOK

地址：Sunway Lagoon Sdn Bhd ,3, Jalan PJS 11/11, Bandar Sunway, 47500 Selangor, Malaysia.

樂高樂園

馬來西亞的樂高樂園是全亞洲第一座，這裡不僅是孩子的天堂也是大人的童年的回憶，樂園裡分為八大主題，超過70種的遊樂設施，一天真的玩不完！大多的遊樂設施能符合各個年齡層，因此大人也能跟小孩一起暢玩，當然最適合的還是2-12歲，樂園不僅能帶來歡樂也能促進親子關係，推薦全家一起來場華麗的冒險之旅。

圖 / @KLOOK

圖 / @KLOOK

地址：7, Jln Legoland, 79100 Iskandar Puteri, Johor,

城中城水族館（AQUARIA KLCC）

全亞洲最長的海底隧道就位在吉隆坡的城中城水族館！這裡能讓大家盡情欣賞海底世界，是當地人非常推薦的馬來西亞親子遊景點之一。城中城水族館擁有上千種海洋與陸地生物，也有精彩的表演和「觸摸池」可以近距離接觸海洋生物，同時能讓小朋友認識海洋生態和學習生態保育，是個寓教於樂的好地方呢！

圖 / IG @cold.and.elegant

地址：Kuala Lumpur Convention Centre, Jalan Pinang, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

黑風洞

神秘壯麗的黑風洞是吉隆坡必去的熱門景點之一。這座石灰岩洞穴，是知名的印度教景點，祭拜的神明為室建陀，渾然天成的自然景色加上宗教色彩讓他因而得名。其中最大的神廟洞需要攀登272級階梯才能到，除了要有體力也需要毅力才能一覽自然界的鬼斧神功！黑風洞一直深受旅客歡迎，人群不絕，大家不妨提早到達以避開擁擠的人群。

圖 / IG @mini780622

圖 / IG @vjjourneygo

國家動物園

動物園就是最好遛小孩的地方啦！而且不管是哪一種動物，對孩子來說都超新奇，這裡聚集了5000多隻動物，可以近距離觀看長頸鹿、看海獅和金剛鸚鵡的表演，絕對不失望的景點。

圖 / @KLOOK

地址：Zoo Negara, Hulu Kelang, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia

獨立廣場

獨立廣場對於馬來西亞來說，除了別具歷史意義，更是象徵自由的地方，偌大的廣場沒有任何守衛，而是人們悠閒的足跡，旗竿下擺放歷任首相的照片，很適合找個陰涼處坐下後靜靜欣賞。另個亮點則是周圍的建築，可見過去殖民統治的痕跡，和現在的高樓成了強烈對比，也很有趣呢！

圖 / IG @selinalee_0126

圖 / IG @beverly781208

地址：Jalan Raja, City Centre, 50050 Kuala Lumpur

延伸閱讀>>新加坡旅遊｜帶孩子探索新加坡！告訴你7個最受歡迎的新加坡旅遊親子景點

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」