曼谷「班嘉奇蒂森林公園」打造都市綠肺，變身東南亞最美的花園城市！

泰國首都曼谷也曾歷經「水泥叢林」的年代，為了快速發展經濟而不惜犧牲環境，然而2023年最新啟用的「班嘉奇蒂森林公園」（Benjakitti Forest Park） 則標誌了曼谷全新時代的到來，不僅要為市民打造更多遊憩綠地，讓曼谷變身東南亞最美的花園城市，同時也是對應極端氣候變化、落實永續發展目標的城市建設。

菸草工廠改建：多樣性生態棲地

圖：班嘉奇蒂森林公園是曼谷最新落成的城市綠地。（圖片來源：TURENSCAPE）

1994年啟用的「班嘉奇蒂公園」（Benjakitti Park）坐落曼谷市中心的孔提區（Khlong Toei District），佔地約20.8公頃，是曼谷市民最愛的城市遊憩區之一。由於已故泰王拉瑪九世及詩麗吉王太后希望曼谷有更多綠地，2006年通過班嘉奇蒂公園的擴建計畫，經過多年籌建，「班嘉奇蒂森林公園」終於在2023年正式啟用，佔地約52公頃，讓班嘉奇蒂公園一下躍升為曼谷最大的公園。

圖：遊走環池的木棧道，觀察每一座浮島上的生態。（圖片來源：TURENSCAPE）

圖：木棧道、慢跑及自行車道、空中步道，以不同高度和速度玩樂在班嘉奇蒂森林公園。（圖片來源：TURENSCAPE）

班嘉奇蒂森林公園的基地由泰國菸草專賣公司所捐贈，過去曾是一座大型菸草工廠的所在。公園景觀設計由中國景觀建築工作室「土人設計」（TURENSCAPE）操刀，將原本死氣沉沉的水泥工場轉變為一方生機充沛的園林：水泥地被鏟除回復土地，以複層生態系的概念新植七千餘株熱帶花木；境內設四座浮島池塘，彼此以水道串接，池面點綴了星羅棋布的浮島綠洲以及色彩繽紛的水生植物。

公園周邊以人工濕地分界，並設有一座瀑布造景區；建築團隊在公園內精心設計了多樣性的微型生態環境，可以作為不同生物的棲地。

為曼谷打造更美好的生活面貌

圖：池塘的浮島綠洲是鳥類的最佳棲地。（攝影：Supanut Arunoprayote (Keng)）

班嘉奇蒂公園的四座池塘除了美觀，也像一塊巨大的吸水海綿，雨季期間約可儲備1.2億立方的水，並設有淨水廠過濾污水，要把曼谷打造成一座海綿城市以因應未來的極端氣候。境內遍植的花木也讓這裡成為曼谷的都市之肺，為市民提供乾淨的空氣和水。此外，也因公園的自然生態豐富，可以作為學童的環境教育基地。

圖：綠蔭和綠地，讓人悠哉徜徉其中。（圖片來源：TURENSCAPE）

圖：菸草工廠改建成室內運動中心，讓市民在雨季也有處可運動。（圖片來源：TURENSCAPE）

公園內設有5.8公里的自然步道與環池木棧道、2.8公里的慢跑道、3.4公里的自行車道，一座菸草工廠建築被保留改造為運動中心，以鼓勵更多市民到這裡運動。野餐區、環形劇場則是舉辦市集或活動的最佳場域。可以說這座班嘉奇蒂森林公園將從城市生活、遊憩、防災、環境保育等不同方面，為曼谷市民帶來更美好的生活。

2030綠色曼谷計畫：曼谷變身東南亞最美花園城市

圖：以一座大型人工湖為中心的倫批尼公園，又有「湖園」之稱。（圖片來源：Pexels；攝影：Mikhail Nilov）

「班嘉奇蒂森林公園」擴建計畫隸屬於2030綠色曼谷計畫的一部份，而綠色曼谷計畫是為因應巴黎氣候協定與實踐聯合國永續發展目標而生。至2030年前，曼谷還要擴建七座公園、一條5公里的綠廊道，再下一階段則是以私人企業提供的土地再造五座新的公園，以蓊鬱花木取代水泥叢林的舊城市景觀，城市的閒置空間也一一成為市民愜意悠遊的場域。

除了班嘉奇蒂森林公園，曼谷也有多座值得特意一遊的公園，像是歷史最悠久的「倫批尼公園」（Lumpini Park），這裡原本是泰王拉瑪六世的御花園，境內有一座廣大的湖泊，景致優美；由泰國知名景觀設計師Kotchakorn Voraakhom設計打造的「朱拉隆功大學100週年紀念公園」（Chulalongkorn University Centenary Park）。

圖：朱拉隆功大學100週年紀念公園。（攝影：Supanut Arunoprayote (Keng)）

或者曾為泰王拉瑪四世所屬的「莎蘭隆皇家花園」（Saranrom Royal Garden）、為慶賀詩麗吉王后60歲生辰而建設的「詩麗吉王后公園」（Queen Sirikit Park）。這些倍受曼谷市民喜愛的公園，不僅展示了城市的日常生活面貌，也讓人感受到泰國人對於自然生態的思考。

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▌Benjakitti Forest Park

地址︱Lake Ratchada, Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailand

開放時間︱5:00-21:00

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撰文︱Wei圖片來源︱Supanut Arunoprayote (Keng)・TURENSCAPE ・Mikhail Nilov @Pexels

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