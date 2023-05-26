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來不及說再見！泰國曼谷的「機器人大樓」標誌性建築物將消失

NARAK.CLUB 可愛曼谷／ 文、圖／NARAK.CLUB 可愛曼谷
Photo by Dirk Verwoerd@behance
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udn走跳旅遊／ NARAK.CLUB 可愛曼谷

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大家還記得由《初戀那件小事》二搭演出的小水和瑪利歐在Netflix推出的電影《AI 愛情故事》嗎？

這部以管理建物的系統程式擬人化愛上真人的故事，現在這個想法的起源。我們則是來不及跟他說再見了！

曼谷有一棟外觀貌似機器人的商業大樓，位在Sathon Road。是在1980年代晚期亞洲銀行委託泰國建築師Sumet Jumsai Na Ayudhya 設計，在受到兒子機器人玩具的啟發，以金融機構朝著高科技發展的方向進行外觀設計。

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因為已有將近40年的歷史，所以現在建物持有人UOB銀行決定進行大樓更新。該建築所擁有的不僅是它的金融機構功能，還有大樓乘載著現代主義過渡到後現代主義的象徵。

但因為泰國現在沒有足夠資訊與人員可以評估其私人建物作為國家文化遺產，進而進行強制保存。目前許多位在曼谷的標誌性建築也逐漸消失，現在這棟機器人大樓被覆蓋著改建用的帆布，未來他的樣貌將在2025年呈現在大家眼前。

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Editor：Neng WANG
Photo Credit：Live Nation Tero@facebook
Reference：TimeOut

機器人 曼谷 電影

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