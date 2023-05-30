快訊

準點不容出錯？日本失去餘裕的「極限鐵道員」

日圓再現甜價！一篇了解超夯「雙幣卡」3大優點、8家雙幣卡比較、和現金回饋哪張好

颱風瑪娃逼近！這地區宣布「今下午停班課」

海拔1500米的高原美景！ 越南網紅最愛的打卡勝地薩帕(沙壩) Sapa

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

越南薩帕 Sapa，又名沙壩。 是一個位於越南西北部的小鎮，位於海拔1500米的高原上，是一個風景如畫的地方，因其美麗的山區風光和豐富的文化遺產而聞名於世。

薩帕的自然風光包括壯麗的山脈、綿延的稻田、瀑布和峽谷等，是攝影愛好者和自然愛好者的天堂。在薩帕，遊客可以徒步旅行、探索當地的山區部落和市集、享受當地美食，還可以體驗當地的文化和傳統，例如越南民族服飾和手工藝品。

越南薩帕 Sapa兩天一夜行程介紹：

Day 1 薩帕 > 貓貓村 > 番西邦峰

前往薩帕Sapa有三種交通方式，臥舖火車、巴士、VIP 小巴，我們這次就坐VIP 小巴上去吧！

晚上22:00巴士開始前往薩帕，晚上會在豪華巴士上過夜。早上大概05:00抵達薩帕，我們在薩帕巴士站寄放行李，之後在涼快的早晨，慢慢散步，欣賞薩帕山區的寧靜。早餐後開始今天的行程：

貓貓村 Cat Cat Village 是位於距離薩帕鎮不遠的小村莊，從薩帕鎮徒步到貓貓村需要大概一個多小時。該村落是當地黑族少數民族的聚居地，也是薩帕地區最古老的村莊之一。這裡遠離了城市的喧囂。徒步過程中觀賞越南高山鄉村，裡面有瀑布、水車、片片梯田，自然風光、風土人情。在貓貓村還保留了許多傳統手工藝，如做棉，麻，織物，飾品製作精雕細琢。

貓貓村
貓貓村

番西邦峰 Fansipan Peak 是越南第一高峰，在法國殖民時期，被稱為“印度支那屋頂”，最高海拔3,143米。大自然賦予了番西邦雄偉壯闊而又浪漫絕美的景色。也是越南人的聖山。 2016年，番西邦峰有了號稱世界最長、落差最大的三索登山纜車。

太陽世界番西邦山傳奇 (Sun World Fansipan Legend)，這是在越南的黃連山山脈上打造的雲中城市，我們會搭乘纜車上山抵達觀景台遠眺這個巨大的美麗山脈。

搭乘纜車上山
搭乘纜車上山

番西邦峰日出 fansipanlegend.sunworld
番西邦峰日出 fansipanlegend.sunworld

注意：

薩帕早晚氣溫溫差大，所以要帶備適合山上的衣服。

以上行程，導遊將按照天氣而靈活安排和更換。

Day 2 薩帕 > Lao Chai 村莊 > Ta Van 村莊

享用早餐之後，開始參觀 Lao Chai 和 Ta Van 村，欣賞山村的美景，看看少數民族的風俗習慣。午餐後繼續探索山村。

這裡是少數民族的聚集地。來到這裡，您將瞭解到很多少數民族的傳統文化。這個擁有了美麗原始風光的山谷迷住了大量遊客。

行程大概下午4:00前結束，回到薩帕巴士站，返回河內。

越南 瀑布 早餐

延伸閱讀

陸生、馬國生留台數漸少 升學輔導平台：台海危機鬆動境外生信心

永豐金股東會 銀行總座莊銘福：今年海外加大越南營運力道

王思佳陷假包爭議 千萬網紅CEO好友表態了

越南交友詐騙 通譯誤認遇同鄉險遭詐

相關新聞

海拔1500米的高原美景！ 越南網紅最愛的打卡勝地薩帕(沙壩) Sapa

越南薩帕 Sapa，又名沙壩。 是一個位於越南西北部的小鎮，位於海拔1500米的高原上，是一個風景如畫的地方，因其美麗的山區風光和豐富的文化遺產而聞名於世。

「泰國迪士尼」開幕了！ 6大主題園區必逛 冰雪奇綠、漫威、皮克斯系列到米奇、米妮雙手合十拍不停

「泰國迪士尼」開幕了！ 6大主題園區必逛 冰雪奇綠、漫威、皮克斯系列到米奇、米妮雙手合十拍不停

來不及說再見！泰國曼谷的「機器人大樓」標誌性建築物將消失

來不及說再見！泰國曼谷的「機器人大樓」標誌性建築物將消失

高CP值旅宿！ 泰國北碧府桂河邊「平價水上屋」 入住可免費參加竹筏遊河體驗

udn走跳旅遊／老錢 繼續回到我上一次北碧府行程的部份，上次我跟友人在北碧府算是玩了三天兩夜，而且住的是兩個風格截然不同的地方，其中一個就是今天要與你們分享的水上屋Villa，完整的名稱是「Kw

需要強心臟！　52樓高天空步道玩玻璃溜滑梯與高空盪鞦韆

腳癢癢、頭麻麻，就是要挑戰你的心臟抗壓力！2021年11月啟用的「杜拜天際展望台（Sky Views Observatory），以觀景台（Observatory）、玻璃溜滑梯（Glass Slide）和高樓外的終極邊緣步道（Edge Walk）等三樣設施登上國際媒體版面，成為杜拜另一個人氣觀光景點。

世界最大購物商場逛到腿軟！還有超大免費水族館隨你看

擁有世界第一大購物商場美名的「杜拜購物中心（The Dubai Mall）」占地50多萬平方公尺，足足有200個足球場那麼大的面積，讓人咋舌、逛到腳軟，更不用說，百貨商場裡有水族館並不稀奇，但是在裡頭擁有全世界最大室內水族館及水下動物園（The Dubai Aquarium and Underwater Zoo），這就無人能及了！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦