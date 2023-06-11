馬爾地夫「全球最佳水下葡萄酒窖餐廳」 推出海底陳放品酩體驗

你能想像這樣的畫面嗎？在水下一邊品嚐著獨特的海底陳放佳釀，一邊觀賞著環繞悠游的水中生物。擁有「全球最佳水下葡萄酒窖與餐廳」的馬爾地夫克哈瓦島．安納塔拉別墅度假酒店（Anantara Kihavah Maldives Villas），推出了全新的私人海底陳放品酩體驗。 此私人品酒體驗，將在印度洋海面以下六米深的「海」（SEA）水下餐廳中舉行。該餐廳以360度全方位圍繞著海洋生物聞名。馬爾地夫克哈瓦島安納塔拉別墅度假酒店將提供貴賓在開放的水域中品嚐到水底陳放365天的香檳王Dom Perignon。

馬爾地夫克哈瓦島．安納塔拉別墅度假酒店，推出了全新的私人海底陳放品酩體驗；圖片／Anantara 提供

2020年，此酒店的美酒專家開始突發奇想，將2008年產的香檳王Dom Perignon沉到海水中，陳放365天後將這些香檳取回，發現經過沉浸在海水後的酒質，明顯地增加了海藻、礦物質和鹽分等海洋風味，與香檳王Dom Perignon原有的柑橘、奶油蛋糕和堅果風味更是和諧相融。

【飲酒過量 有害健康！】

馬爾地夫克哈瓦島．安納塔拉別墅度假酒店，由米其林主廚設計的獨特美食；圖片／取自Anantara官網

馬爾地夫克哈瓦島安納塔拉別墅度假酒店預計即日起開始將數瓶精選香檳沉入海中，將其自有的珊瑚礁海水中陳放，且不另設置圍欄保護，同時避免日光直射。因此，香檳的陳化速度加快，同時吸收海洋礦物質和鹽分及讓珊瑚礁自由生長至瓶身上，形成美麗的圖案。

馬爾地夫克哈瓦島．安納塔拉別墅度假酒店餐廳酒窖；圖片／Anantara 提供

為了更好地瞭解水底陳化過程，酒店定期對比水中和酒窖中陳放的香檳，判斷香檳在風味和內容物方面的各種變化。除了香檳王Dom Perignon外，該酒店的美酒專家還精挑細選多種經典紅、白酒，一起進行水中陳放，為貴賓們提供多元化的選擇。如今，酒店的珊瑚礁水域中一共存放有22種香檳和紅、白酒，包括香檳王的年份香檳(Dom Perignon Brut Millesime, Épernay, France 2012)、義大利翁布里亞產區的特級夏多內白酒(Umbria IGT 'Cervaro della Sala' Chardonnay, Castello della Sala 2018)、法國一級產區夏沙尼蒙哈榭荖藤白酒(Chassagne-Montrachet, Morgeot Les Fairendes VV, Francois Jouard 2014)等。

此次的私人品酒體驗中，美酒愛好者可以品嘗到水底陳放的香檳王Dom Perignon，及在酒窖陳放的同支酒款進行對比，品酩時也將品嚐到酒店主廚精心設計的開胃菜及美味乳酪盤。

【飲酒過量 有害健康！】

客人可以透過3D曲面玻璃牆，一覽無遺地欣賞繽紛多姿的熱帶海洋生物；圖片／Anantara 提供

馬爾地夫克哈瓦島．安納塔拉別墅度假酒店的Villa；圖片／取自Anantara官網

馬爾地夫克哈瓦島．安納塔拉別墅度假酒店讓旅客享受純正的奢華；圖片／取自Anantara官網

安納塔拉（Anantara）是為現代旅行者而創的豪華酒店品牌，從繁華大都會，到荒蕪的沙漠，再到蔥鬱的海島，安納塔拉發現最地道的元素，讓賓客享受最純正的奢華和最熱情的招待。安納塔拉當前在泰國、印尼、越南、中國、柬埔寨、馬來西亞、馬爾地夫、斯里蘭卡、模里西斯、塞席爾、莫三比克、尚比亞、突尼西亞、阿聯酋、卡達、阿曼、葡萄牙、西班牙、義大利、匈牙利、荷蘭等地設有超過45家酒店與度假酒店，並且在亞洲、印度洋地區、中東、南美等地籌備多間新酒店。

安納塔拉酒店集團官網：www.anantara.com

【延伸閱讀】

﹥馬爾地夫「海底景觀餐廳 SEA」 全球第一座的海底葡萄酒窖 連5年獲三星級榮譽！

﹥馬爾地夫怎麼玩？選對度假村享受一生一次的「蜜月之旅」

﹥[馬爾地夫][奢華酒店] W Hotel設計師 打造Villa度假村

===================

撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211802