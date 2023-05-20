需要強心臟！　52樓高天空步道玩玻璃溜滑梯與高空盪鞦韆

【圖／文：溫士凱，協力採訪：杜拜旅遊局】

腳癢癢、頭麻麻，就是要挑戰你的心臟抗壓力！2021年11月啟用的「杜拜天際展望台（Sky Views Observatory），以觀景台（Observatory）、玻璃溜滑梯（Glass Slide）和高樓外的終極邊緣步道（Edge Walk）等三樣設施登上國際媒體版面，成為杜拜另一個人氣觀光景點。

▲杜拜的市中心的美景可以輕鬆盡收眼底。

這處位於杜拜地標天際酒店（Address Sky View hotel）頂層的杜拜天際展望台，在高達219.5公尺的52樓層上，設置了三階段式的驚險試膽體驗。首先是初階的腳癢癢設施，漫步在室內由鋼架結構和四層強化玻璃組合的46公尺長的玻璃天空步道，除了可以盡情的欣賞杜拜市中心的城市景觀美景和鄰近的世界第一高塔哈利法塔（Burj Khalifa）外，本身如船頭弧形的室內空間，也是打卡美景拍照點。而腳下的玻璃可以清楚看見219.5公尺下的繁忙交通景緻，整個人有如飄在半空中的不確定感，則是一大挑戰。

▲由四層強化玻璃組合的46公尺長的玻璃天空步道是最有人氣的賣點。

▲站在219.5公尺高的玻璃上腳底非常癢。

中階的頭麻麻設施，則是上一層樓，在53層樓的上的外圍打造一座全透明的玻璃溜滑梯，享受彷彿乘著魔毯飛行實際感，新鮮感十足。至於最高階的心臟跳出口設施，則由專業教練帶領，穿著安全配備全副武裝，沿著高塔的外特別設置的周圍步道，漫步在53層樓高空的邊際，感受有如蜘蛛人的刺激體驗。當然，如果夠大膽，還可以在這裡來個高空盪鞦韆喔！絕對讓你大呼過癮。

▲三種不同層級的玻璃高空設施，對於心臟的負荷力是一大挑戰。





景點資訊

杜拜天際展望台 Sky Views Observatory

地址：Sheikh Mohammed Bin Rashed Boulevard Downtown Dubai

電話：+971 800 2884 3867

網址：www.skyviewsdubai.com

時間：10:00am-22:00pm

費用：觀景台+玻璃溜滑梯成人AED85/孩童AED70、終極邊緣步道成人AED504





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