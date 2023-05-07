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海外巡迴下一站！ 繼香港之後「吉卜力工作室」進駐曼谷舉辦動畫特展

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繼2022年，Uniqlo因為和吉卜力工作室推出聯名服飾系列，在泰國於Central World舉辦展覽《#My Style, My Ghibli, Let’s Lose Our Way, Together》透過大圖輸出與部分場景重現進行。

這次，吉卜力工作室正式和Central World合作，舉辦《THE WORLD OF STUDIO GHIBLI’S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023》展覽。

該展覽過去曾經在2019年首度巡迴到海外，首站香港由當地團隊WILLIAM CHAN DESIGN操刀透過製作巨型 3D 裝置呈現中吉卜力工作室作品中的經典場景。

在香港，《THE WORLD OF STUDIO GHIBLI’S ANIMATION EXHIBITION 》共分8個區域，分別重現動畫電影中20多個經典場景，其包含《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《紅豬》、《平成貍合戰》、《魔法公主》、《神隱少女》和《霍爾的移動城堡》。

目前僅有確定的是開展時間與票價，更多的細節就等Central World和Live Nation Tero公布，購票網站為ticketmajor。

如果大家在七月初會到訪泰國的話，一次就可以集滿在日本的兩大動畫巨頭迪士尼與吉卜力工作室的海外展覽，可以說是絕對精采十足。

《THE WORLD OF STUDIO GHIBLI’S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023》

  • 展期：2023/7/1-9/30

  • 地點：CentralWorld 8樓

  • 票價：
    -早鳥票：490泰銖（5月2-31日，每日限定數量販售）
    -預售票：590泰銖（6月1-30日）
    -一般票：650泰銖（展期間）

Editor：Neng WANG
Photo Credit：Live Nation Tero@facebook
Reference：williamchandesign

文章來源：NARAK.CLUB 可愛曼谷 FB：NARAK.club 可愛曼谷

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