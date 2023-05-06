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小資族也可以開箱杜拜帆船飯店　2千元探索七星級總統套房

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：溫士凱，協力採訪：杜拜旅遊局】

沒錯，不用花台幣數萬元入住，現在人人都有機會登堂入室世界最著名的飯店，杜拜和世界地標之一的「帆船飯店（Burj Al Arab）」！這個於2021年10月全新開啟的探索帆船飯店風華之旅（Inside Burj Al Arab Tour）導覽行程，只要花約台幣2,050元，就有專門的管家帶你做90分鐘的導覽，而且搭專用的電梯直達總統皇家套房（The Royal Suite），一窺入住一晚2萬美金起跳，傳奇中的傳奇飯店真實面貌，還有輝煌的歷史文化背景，聆聽一系列鮮為人知的精彩故事。

▲帆船飯店是世界上第一的七星級飯店指標。
▲帆船飯店是世界上第一的七星級飯店指標。

1999年開業的帆船飯店，整體建築物高321公尺，當年強調內部裝潢金碧輝煌並引領奢華時尚風潮，不但有最頂級的客房設計和服務，還配備了全杜拜最高檔的飯店。更重要的是，非常注重入住客人的隱私。因此，在全球政商名流、巨星們及媒體的大肆關注下，它不但成為「七星級」飯店的代名詞，也是將杜拜成功轉身成為奢華形象的最重要推手！

▲兩層樓的房間處處金光閃閃。
▲兩層樓的房間處處金光閃閃。

▲主要客廳所呈現的奢華風範最受的遊客們關注和喜愛。
▲主要客廳所呈現的奢華風範最受的遊客們關注和喜愛。

▲男主人的浴室寬敞華麗，而且連馬桶和沖水器也都鍍上了金！
▲男主人的浴室寬敞華麗，而且連馬桶和沖水器也都鍍上了金！

過去22年來，為了保護住客的隱私政策，帆船飯店幾乎拒絕外訪客，這回他們打開了大門，揭開了神祕的面紗，同樣保護住客的隱私和入住權益，導覽解說行程採人數限定制，每梯次12人，而且先由專人說明導覽路線及注意事項，如拍照和攝影的限制。當然，最重要的是在235坪的雙層樓套房，可以自由拍攝，但是不可以碰觸和隨意擅坐任何的傢俱！此外，總統皇家套房內也設製了展示區和互動區，可以運用科技如平版電腦瞭解這裡的歷史文化背景、建造紀錄、餐食特色、周邊環境等，深入的瞭解帆船飯店的傳奇，相當豐富。對了，這個行程也有其他的帆船飯店延伸行程，如下午茶、金色餐食、夕陽時光等，可以依據個人的需求額外加購。

▲一入門口先由專門人員提供洗手水的文化服務。
▲一入門口先由專門人員提供洗手水的文化服務。

▲皇家總統房間裡設有私人藝廊。
▲皇家總統房間裡設有私人藝廊。

　

景點資訊

帆船飯店 Inside Burj Al Arab Tour

地址：Jumeirah St - Umm Suqeim - Umm Suqeim 3 – Dubai

電話：+971 800 467433

網址：insideburjalarab.com

時間：每日09:30am-20:30pm

費用：AED247（90分鐘導覽行程）

　

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