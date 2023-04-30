探索舊城歷史印記！　菲律賓「馬尼拉古王城」歷史文化巡禮

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

如果要了解菲律賓，就一定要走一趟馬尼拉的「Intramuros」，Intramuros的西班牙語意思是「城牆內」，譯作「西班牙古王城」，是西班牙殖民時期在菲律賓建立的統治中心，位於現今馬尼拉的核心地帶。古王城被刻意以「重現西班牙殖民統治時期」的歷史場景設計，引領遊客走進時光隧道，真實窺見菲律賓遭殖民統治的印記，其間也包括民族英雄黎剎Rizal的史蹟，在這個亞洲最歐化的城市，走讀古王城的歷史過往，在菲律賓所見的一磚一瓦，和生活在其中的人們，感受格外不同。

▲充滿時代感的防禦工事遺跡。
▲充滿時代感的防禦工事遺跡。

　

16世紀古堡聽淒美故事

聖地牙哥堡(Fort Santiago)最初以木頭圍成作為防禦城寨，16世紀西班牙人侵佔菲律賓後，以石建城作為基地，是菲律賓歷史最為悠久城堡，穿過護城河即是巴洛克式的城門牌樓，彷若置身歐洲。菲律賓獨立前經歷西班牙、美國、日本近400年統治，聖地牙哥堡都是激烈攻防必爭據點。西班牙和日本佔領時期，也囚禁和處決政治異議者，二戰日軍佔領時甚至改建成水牢。歐風浪漫的聖地牙哥堡，其中最不容忽視的是黎剎紀念館，被尊為「菲律賓國父」的醫學博士黎剎被西班牙統治者處決於此，年僅35歲，與未婚妻在刑場上完婚。

▲聖地牙哥堡城門上還清晰可見戰爭留下的彈孔。
▲聖地牙哥堡城門上還清晰可見戰爭留下的彈孔。

▲水牢是整座古堡最令人悲痛的地方。
▲水牢是整座古堡最令人悲痛的地方。

　

巴洛克風教堂及博物館

聖奧古斯汀教堂（San Augustine Church）始建於1571年，1599年改為石造建築，為菲律賓最古老的石造教堂，在西班牙王古王城七座老教堂中，唯一未被戰火波及。聖奧古斯汀教堂迎面古樸壯觀的圓拱大門，禮拜堂精緻細膩的浮雕，透過凹凸、堆疊設計手法呈現獨特風格，內有18世紀的管風琴、19世紀的水晶吊燈，華麗而莊嚴巴洛克雕飾，已列入世界遺產名錄。教堂旁原本的修道院曾毀於戰火，後改建為博物館，收藏天主教及殖民時期豐富的畫作和文物，記錄歷史歲月。

▲聖奧古斯汀大教堂至今已經有400多年的歷史，承載了幾百年來居民們的祈禱和願望。
▲聖奧古斯汀大教堂至今已經有400多年的歷史，承載了幾百年來居民們的祈禱和願望。

▲教堂內仍保存當時殖民時期華麗的巴洛克建築雕飾。
▲教堂內仍保存當時殖民時期華麗的巴洛克建築雕飾。

　

欣賞世界級美景浪漫夕陽

除了跨越數個世紀的古蹟人文巡禮，古城也有多變的風貌，馬尼拉灣是一個絕佳的天然港灣，世界級夕陽美景就隱身於此，網路上還有「馬尼拉日落被選為世界八大美景之一」的條目，港灣旁的羅哈斯濱海大道（Roxas Boulevard）是菲律賓版的日落大道，將馬尼拉灣著名景點黎剎公園、西班牙古王城、菲律賓文化中心等串連起來，寬廣的人行道椰影搖曳，日落時分金色光芒灑滿整個蔚藍海灣，悠閒漫步在椰林大道，偶有街頭演奏著傳來古典樂聲，更添詩情畫意。

▲每到傍晚就會聚集不少人在羅哈斯大道看夕陽， 非常詩情畫意。
▲每到傍晚就會聚集不少人在羅哈斯大道看夕陽， 非常詩情畫意。

　

喚醒味蕾三道傳統美食

到菲律賓絕不能錯過道地的經典美食！例如「Sisig」鐵板豬頭肉就是一絕，一般使用切碎的豬頭肉，加上洋蔥、大蒜、醬油、醋、辣椒等辛香料在鐵板上大火快炒，上桌前打上雞蛋，鹹香味美，曾被紐約時報評選為「最受歡迎的豬肉料理之一」。

▲sisig是來菲律賓不能錯過的在地料理。
▲sisig是來菲律賓不能錯過的在地料理。

還有口味特別的「Sinigang」酸湯： Sinigang意思是「酸酸的」，將海鮮或肉類加上羅望子（Sampalok）磨粉，與大量蔬果一起熬煮的湯品，像菲版的Tom Yum Kung，非常開胃，不過略鹹很下飯。另外飯後甜點也可以來一份「Halo Halo」綜合剉冰：底層鋪上滿滿顏色鮮豔的果乾、蒟蒻、軟糖以及豆類，加上剉冰，頂上再放一球冰淇淋，Halo是菲律賓文「攪拌」之意，就是要攪拌後才能吃出風味獨特，是菲律賓當地必點冰品。

▲同樣經典的菲式國民甜品halo halo有滿滿南洋風情。
▲同樣經典的菲式國民甜品halo halo有滿滿南洋風情。

　

景點資訊

San Agustin Church

地址：General Luna St, Intramuros, Manila,1002 Metro Manila

時間：週二至週日08:00-17:00（週一休館）

　

Fort Santiago

地址：HXVC+M5V, Intramuros, Maynila, 1002 Kalakhang Maynila

網址：visitfortsantiago.com

時間：週一至五09:00-20:00、週六日08:00-20:00

費用：門票成人75披索、兒童與優待票50披索

　

Roxas Boulevard

地址：Roxas Boulevard, Malate, Maynila, 1004 Kalakhang Maynila

時間：週五至三06:00-18:00

　

Barbara’s

地址：Plaza San Luis Complex, Heneral Luna St, Intramuros, Manila, 1002 Metro Manila

網址：www.barbaras.ph

消費：Sinigang (Sour Soup) 475披索、HALO-HALO SPECIAL 245披索、PORK SISIG 295披索

　

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