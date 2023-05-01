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科幻電影中的建築真實存在！　杜拜未來博物館展現人文美感與極致工藝

聯合新聞網／ 行遍天下
（圖片提供：Museum of the Future LLC.）
（圖片提供：Museum of the Future LLC.）

【圖／文：溫士凱，採訪協力：杜拜旅遊局】

這座2022年2月22日開幕，籌備7年並斥資1億3600萬美元打造的「未來博物館 Museum of the Future」，目前拿下世界最美建築物的美稱。而樓高77公尺不規則圓形建築造型和空間設計，外加上行雲流水的阿拉伯詩文為圖騰意象，兼具了工藝技術的突破和人文美感的極致呈現，再加上所採用的永續科技建材運用，在建築界，則被認證為世上最複雜的完美建築設計工程之一。老實說，先不看複雜的數字或是專業術語，單是我站在博物館前面，藍天下宛若一只巨大「魔戒」佇立眼前的視覺震撼，就把嘖嘖稱奇這四個字的感受展現得淋漓盡致！

▲圓弧形的建築外觀和阿拉伯文字圖騰，成了國際話題外，也是杜拜最新的城市地標和打卡景點。（圖片提供：Museum of the Future LLC.）
▲圓弧形的建築外觀和阿拉伯文字圖騰，成了國際話題外，也是杜拜最新的城市地標和打卡景點。（圖片提供：Museum of the Future LLC.）

　

源自酋長詩文的深層內涵

而走入博物館內，以白色為基調的室內空間，阿拉伯詩文的圖騰意象善用了光影的巧思，流動的美學設計，則讓這些文字彷彿活了起來。就在我嘆為觀止的同時，導覽人員則微笑著說，這些文字是來自阿聯酋副總統兼總理兼杜拜酋長「穆罕默德．本．拉希德．阿勒馬克圖姆（HH SheikhMohammed bin Rashid Al Maktoum）」的一首阿拉伯詩文，意思是「我們的生命雖然有限，但是我們所創造的事物，將流傳於世。而未來，不能只是靠等待，而必須自行創造。因為它將屬於有想像、設計與執行能力者。至於創新，並不是知識奢侈品，正是推動國家與人民進化背後的祕密！」我邊聽，嘴角邊微微上揚，這未來博物館從科技硬體設備到軟體的人文深層意涵，不說教式的展現，卻讓人真切感受每一個智慧和人工工藝攜手打造的新視野。

▲用未來的視野看生命標本的歷史，彷彿走進大腦的資料庫。（圖片提供：Museum of the Future LLC.）
▲用未來的視野看生命標本的歷史，彷彿走進大腦的資料庫。（圖片提供：Museum of the Future LLC.）

　

科技視野連結時空工藝極致

這座乍看像是巨大魔戒的博物館，其實是以「眼睛」的意象做為整體概念的發想。讓未來、現在和過去，透過眼睛為媒介，再用具象的方式傳遞出不同智慧發展和科技進化的時間演進。而看似魔幻的工藝演繹，其實是將傳統智慧用科技華麗轉身的新舞台。特別是室內空間架構沒有一根樑柱的技法是來自古老的建築智慧，而外觀用了1024片特殊鋼片組合，則是呼應電腦計算的千位元組（Kilobyte）。至於整個博物館的電力系統30%為太陽能，則是永續的未來。

▲漂浮飛魚是館內大廳的不定時空中驚喜，也是深受參觀者歡迎的互動人工智慧設施。（攝影：溫士凱）
▲漂浮飛魚是館內大廳的不定時空中驚喜，也是深受參觀者歡迎的互動人工智慧設施。（攝影：溫士凱）

▲博物館內重視善用「動態科技」和參觀者做有趣的互動。（攝影：溫士凱）
▲博物館內重視善用「動態科技」和參觀者做有趣的互動。（攝影：溫士凱）

博物館的導覽從最高樓層開始往下參觀，概念也是從2071年的未來，透過外太空和衛星的連結，慢慢回看我們已知和未知的世界。而「好像在環球影城裡玩遊樂設施的感覺喔！」這是我在未來博物館裡常掛在嘴上的一句話。因為這裡的高科技互動模式和五感知覺適時的搭配演出，再加上每一個展館工作人員的導覽模式和笑容，說這座世上獨一無二的博物館，是目前為止所看到最有趣的博物館，可說是一點都不為過啊！

▲從人工智慧的代表「衛星」做為指引，是未來博物館的重要演繹脈絡。（攝影：溫士凱）
▲從人工智慧的代表「衛星」做為指引，是未來博物館的重要演繹脈絡。（攝影：溫士凱）

▲從「電梯」開始，讓人宛若置身於環球影城的遊樂設施中，讓知識變成了好玩的驚喜。（圖片提供：Museum of the Future LLC.）
▲從「電梯」開始，讓人宛若置身於環球影城的遊樂設施中，讓知識變成了好玩的驚喜。（圖片提供：Museum of the Future LLC.）

　

景點資訊

未來博物館 Museum of the Future

地址：67CP+H4Q - Sheikh Zayed Rd - Trade Centre - Trade Centre 2 – Dubai

電話：+971 800 2071

網址：museumofthefuture.ae/en

時間：10:00am-21:30pm AED149（4歲以下孩童免費）

　

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