宛如入住當地人家！3間清邁設計旅宿推薦，優雅清爽、「蘭納工藝」有著家居感的溫暖

位於泰國清邁的Wonderwall Hotel；圖片提供／Wonderwall Hotel

位於泰國的北部城市清邁，雖然沒有曼谷的繁華，卻在氣候及獨特人文下成了泰國成了有名的避暑與旅遊勝地。同時清邁古城區豐富的廟宇文化，亦是泰國重要的佛教勝地。在這文化古蹟眾多，倚山抱河且終年氣候涼爽的絛件下，讓清邁的旅店設計也富有其獨特性。加上當地特有的蘭納工藝美學，可是讓一間間旅店的設計上不但扣緊當地文化與氣候，也呈現出當地人民悠閒無爭的居家風格。

The Earth Creative Lifestyle Hotel典雅、合諧與居家感，是看到The Earth的第一印象。入口外立面以單純的混凝土牆面與木頭作結合，告裉了旅人這是間低調隱蔽的旅店。2019年11月才落成的The Earth，房間數不多，四層樓七間房，頂樓層還有個可用餐、工作、廚房與放空的公共空間，配置上非常的居家感。

The Earth Creative Lifestyle Hotel；圖片提供／The Earth Creative Lifestyle Hotel

以「擁抱藝術」為起點，希望讓藝術入旅店，也能成為激發創造力的地方。以大地孕育靈感的概念，將「art」藏在Earth之中，並以Terra、River、Sky為樓層命名，將暖橘、深棕、水藍色等色調應用在空間配置與傢俱擺設之中，加上藤具的運用，讓整體感更顯自然。

The Earth Creative Lifestyle Hotel；圖片提供／The Earth Creative Lifestyle Hotel

在房間設計上大型雙人房亦備有小廚房，家庭房配置寬敞的起居室。以大量的自然材質傢俱與建材及弧形拱門帶出自然卻又有著穴居式的隱蔽感。而精選的傢俱、家飾、藝術品、書籍與文具，讓住宿如同家的舒適，又像間優雅的選品店。而沐浴洗髮等備品則使用泰國產的有機產品，堅持環保，房內還貼心地附有Netflix頻道等娛樂施，讓住在The Earth就如同在家般的放鬆與舒適。

The Earth Creative Lifestyle Hotel；圖片提供／The Earth Creative Lifestyle Hotel

The Earth Creative Lifestyle Hotel；圖片提供／The Earth Creative Lifestyle Hotel

Wonderwall Hotel從Wonderwall Hotel奇特設計的外牆，就知道這間旅店的奇特設計感。外牆靈感來自古城的舊城牆，卻將紅磚倒入簍空鐵圍欄之中，將泰國常用的紅磚建材做了另類的詮釋。外部以色調相似的銹色樓梯以不規則層次延伸包圍著建物本體。整體設計以裸露水泥、混凝土及帶銹色的鋼鐵呈現「材料的缺陷美」，也是最原始的表現。

Wonderwall Hotel；圖片提供／Wonderwall Hotel

Wonderwall Hotel；圖片提供／Wonderwall Hotel

入口的銹鋼板門、玻璃、俐落的直線燈光及紅磚疊起的櫃台區，有著傳統與現代材料高反差的設計感。而房間裡亦以黑白色調，線條簡約的落地燈、床頭燈及洗手台等，床邊桌與電視櫃也增添磚橘色與外部空間相呼應。大廳旅店櫃檯和Youngfolk café咖啡吧檯共用，咖啡店的椅子也是不鏽鋼圓凳，在開放的空間下讓不是住客也能前來喝咖啡，欣賞這旅店獨特的設計感。

Wonderwall Hotel；圖片提供／Wonderwall Hotel

Arch39 Minimal Chiang MaiArch39 Minimal Chiang Mai是Arch39旅店集團在清邁的第四間旅店，以親子遊樂為主題，在簡約溫暖的設計中加入更多遊樂元素與配置。入口接待處的挑高設計引進更多日光，櫃台及每一樓層都有綠色植栽綿延擺放綠意十足，也與空間裡大量的木材元素融合出舒適與輕鬆感，若在頂樓天台用餐的話能看到開闊的清邁風景。

Arch39 Minimal Chiang Mai；圖片提供／Arch39 Minimal Chiang Mai

房間的規劃更是特色之一，以分層規劃出如攀岩板、樓梯及網子跳床等親子遊樂空間，對小朋友來說更像是處可以爬上爬下的遊樂場空間。房型靈感來自泰北山地部落的多人共居型態，在現代設計的手法下Arch39融以松木打造出床框、階梯及桌椅等，將自然的溫暖感轉化至旅店中。除了親子房，另外也規劃了上下舖的雙床房，或是可遠眺山景雙人床房型，提供各類型旅行者更多住宿上的選擇。

Arch39 Minimal Chiang Mai；圖片提供／Arch39 Minimal Chiang Mai

Arch39 Minimal Chiang Mai；圖片提供／Arch39 Minimal Chiang Mai

==========

編輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211073