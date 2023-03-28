衝泰國拍美照！曼谷咖啡廳推薦：植物系、夢幻系一應俱全 全都泰好拍

隨著國境漸漸開放，出國旅遊已經不再是夢想，而是隨手訂個機票就能達成的簡單小事，而在一眾旅遊地點之中，尤以好吃好買又便宜的泰國曼谷最受到大家的歡迎。在這幾年疫情的期間，曼谷不僅變得更繁榮，還多了好幾家美到不行的咖啡廳等著網美們來打卡拍照，ReadyGo為即將去泰國曼谷旅遊的你精選了5家2023最新曼谷咖啡廳推薦，女孩們快衝一波泰國去大拍美照吧！

曼谷咖啡廳推薦1：FO SHO BRO

圖片來源：小紅書@泰宅一生

首先要推薦的是橫掃泰國網美社群帳號，連台灣KOL莫莉Molly都曾經造訪過的FO SHO BRO，超爆美的摩洛哥風格搭配莫蘭迪粉色的建築，不管從哪個角度看都美到不行。而FO SHO BRO也非常用心地將店門口的草地、仙人掌和階梯等營造成沙漠風格，室內的裝潢也十分有特色，絕對可以讓你在甜點還沒上桌前就先把手機拍到沒電！

圖片來源：小紅書@泰宅一生 、IG@_ning_c

除了店內裝潢超好拍之外，FO SHO BRO也提供各式各有頗有水準的飲品和輕食甜點，無論是愛拍照的網美還是吃貨們，這家咖啡廳絕對都能滿足你們的需求。不過，由於FO SHO BRO位於曼谷郊區，距離最近的BTS站走路大約要20分鐘，因此建議大家可以搭到BTS Udom Suk站之後再轉乘Grab計程車過去會比較方便。

【FO SHO BRO】

地址：MJH2+6FV ซอย สุขุมวิท 68 Khwaeng Bang Na, Bang Na, Bangkok 10260

營業時間：週一～週日 9:00～18:00

曼谷咖啡廳推薦2：Ecole Ducasse Nai Lert Studio

圖片來源：小紅書@泰宅一生

座落在曼谷Nai Lert公園中央的Ecole Ducasse Nai Lert Studio，擁有一大片綠意盎然的植物景色，搭配舒適的空間設計，讓人不知不覺就在這邊放鬆了緊繃的神經。Ecole Ducasse Nai Lert Studio是米其林三星廚師Alian Ducasse在2023年全新開設的咖啡廳，店內販售各式各樣的法式精緻甜點如可頌、蒙布朗等，飲品的部分也十分有水準，很推薦喜歡嘗試高級甜點的你造訪。

【Ecole Ducasse Nai Lert Studio】

地址：4 Soi Somkid Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

營業時間：週一～週日 8:00~18:00

曼谷咖啡廳推薦3：The Cassette Coffee Bar

圖片來源：小紅書＠Luna旅行手帐 、IG@nanababyyang

泰可愛了吧！這家位於曼谷市中心BTS Siam站附近的粉紅色咖啡廳The Cassette Coffee Bar，在社群上的人氣完全不比前面介紹的FO SHO BRO遜色，超級夢幻的粉色系裝潢讓人光是在門口就拍照拍個沒完沒了，除了裝潢走可愛的粉色系風格之外，他們家就連飲料杯跟吸管也全都是粉紅色，身為少女的你怎麼能不去踩點一番！

圖片來源：小紅書＠Luna旅行手帐 、小紅書@芊姑娘的生活日记

走進店內，充滿質感的玫瑰金和粉色裝潢搭配高腳椅的吧台設計，給人一種走進電影場景的感覺，加上這家咖啡廳的食物價格大多落在親民的100~120泰銖左右，很推薦喜愛甜美風咖啡廳的小資網美們。

【The Cassette Coffee Bar】

地址：264/4 Siam Square Soi 3, Pathum Wan, Bangkok 10330

營業時間：週一～週日 10:00~20:00

曼谷咖啡廳推薦4：Patom Organic Living

圖片來源：IG@patom_organic_living、小紅書@Miayang

Patom Organic Living是一家座落在森林當中的玻璃屋咖啡廳，品牌主張永續經營的理念，因此不僅將整個空間打造成宛若溫室建築般的風格，種植許多綠色植栽，更與當地小農合作，推出各式運用在地食材製作而成的泰式傳統甜點、泰式輕食等等，還販售自家生產的有機護膚產品，是一家從裡到外都美到不行的曼谷最新咖啡廳。

圖片來源：小紅書@十三怡DADA

午後時光陽光灑落時，整個空間充足的採光和清新的背景讓人不管怎麼拍都超美超有質感，外面的一大片花園更是眾多網美拍照必取的景，喜愛植物系風格的你到曼谷旅遊時千萬別錯過。

【Patom Organic Living】

地址：Soi Phrom Phak, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

營業時間：週一～週日 9:00~19:00

曼谷咖啡廳推薦5：Flat+White Cafe

圖片來源：小紅書＠zoe

最後要推薦的是仙氣爆棚的Flat+White Cafe，以乾淨明亮的純白色系為主要裝潢風格的Flat+White Cafe，最受到眾網美歡迎的就是室內那座純白的懸掛式階梯，無論是坐在上面拍還是站著假裝從樓梯走下來拍都超美超韓，完全就是質感美照生成器啊！

圖片來源：小紅書＠zoe、小紅書＠阿逼柯

Falt+White Cafe的咖啡跟甜點都蠻特別的，其中尤以咖啡特調最受到大家的喜愛，像是開心果口味的Hojicha Pistachio Soy、加入蜜桃跟杏仁的Black Peach等都是很值得嘗試的特殊口味，一杯價位也大多落在100~150泰銖左右，推薦大家可以嘗試看看。

【Flat+White Cafe】

地址：810/5 Thara Rom 2 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

營業時間：週一～週日 9:00~18:00

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