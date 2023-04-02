海產現買現烤超過癮！曼谷價格親民的超人氣「吞武里海鮮市場」 狂吃猛嗑才不虛此行

有在Follow泰國最新旅遊情報的朋友們應該都曉得去年曼谷西邊比較偏郊區的地方開了一間叫「Thonburi Market Place（吞武里市場／吞武里海鮮市場／曼谷海鮮市場）」的⋯⋯算景點吧！？雖然聽起來就是個市場而已，但算是「觀光客友善」的那種市場，而且這裡主打的是海鮮的部份，各種魚類、蝦類、貝類等都可以用經濟實惠的價格購入，而且生鮮的海產還可以現買、現場立馬請店家幫你料理（大多是火烤的方式，也有看到幾攤是用蒸的），完全不需額外收費，可以說是個海鮮控們一定要筆記下來的好去處～

吞武里市場離大家熟悉的曼谷市區有一段距離，附近算是沒有任何捷運站，如果無法自駕的話，基本上只能叫計程車或包車前往，假設從BTS Siam站搭車過去的話，車程約莫是一小時上下，視交通壅塞程度而定。

順帶一提，我這次是透過泰國老司機Max哥的「金剛旅行社」來預約包車的服務（司機載我們到吞武里市場以後就待在停車場等我們），當天除了這裡以外還有去「Bubble in the Forest」以及其他景點，他們安排的車寬敞舒適又乾淨，司機素質優秀，人都很Nice、英文溝通順暢，若真的遇到什麼現場難以溝通的狀況，旅行社方面也有台灣人的線上客服可以給予即時的協助，相當令人安心，大家可以參考看看。

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雖然中文翻譯有人把它翻成「海鮮市場」，但這邊其實肉類、水果、小吃、花卉等各種類型的攤販應有盡有，所以即使同行夥伴有人很不愛吃海鮮或吃海鮮會過敏，他們來這裡一樣可以吃得很開心。

網路資料是說這個市場的規模有兩個足球場那麼大，所以攤商是真的很多，而且大多數業者都是用英文就可以溝通的。（其實也不需要什麼太深的英文造詣，基本上會講數字就可以了）

當天我是先從海鮮專區開始逛起，這裡有還活生生養在水缸的那一種，也有放在碎冰上面保冷的那一種。

基本上價格都有很清楚的標示，而且我覺得整個環境也算蠻乾淨的，不像某些傳統市場有種地板跟牆面到處都濕濕、髒髒的感覺。（很神奇的是也沒看到一堆蒼蠅亂飛的景象）

因為我也不算常逛海鮮市場或漁港的那種人，所以來這邊有種大開眼界的感覺，好多種海鮮、河鮮都是平常很少看到的那種。

像這個我就完全不曉得是什麼貝，如果有知道的朋友可以在底下留言為我解惑，感恩！

超大顆的生蠔，一顆是賣90泰銖，不過這裡的海鮮都有各式各樣的尺寸，也是有個頭小一點、價格較便宜的，就看大家的需求了。

像這泰國蝦也是有分Size的，通常體型比較大的價格就比較高。

先跟你們說一下，這個標價的「890泰銖」是一公斤的價錢，不是一隻就那麼昂貴喔～（如果不確定哪些是以公斤計價、哪些是以數量計價的話記得要問清楚）

其實我以前都以為泰國蝦的尺寸都差不多那樣，來這裡以後才曉得還有巨無霸泰國蝦的存在⋯⋯（不過其實這種蝦好像都是國外進口的，不是泰國當地產的）

用我的手比對一下就曉得那Size有多誇張！

一直忍不住要拍這種照片⋯⋯因為尺寸真的好驚人⋯⋯就算都是巨無霸尺寸的，每個攤商還是會有不同的定價，想要精打細算的話可以多多比較。

這個好像是被稱為「螳螂蝦」的「蝦蛄」吧！？有人覺得肉質媲美龍蝦，但我覺得還是不太一樣，蝦蛄的肉質比較沒那麼彈牙，甜度也差了一點。

在台灣準備要列入保育類動物的「鱟」（目前還沒真的列入），因為數量稀少，所以基本上很少人在吃，不過泰國這邊的產量好像比較多，所以在這樣的市場或一些餐廳都吃得到。（我以前在某個小吃攤有吃過它的蛋，我覺得味道蠻腥的⋯⋯）

這裡還看得到活物的版本。

這個只要10泰銖，好像是類似泥鰍的生物⋯⋯但又跟台灣一般看到的泥鰍長得不太一樣⋯⋯

這個也是活跳跳的新鮮食材，有人愛吃的嗎！？

我還蠻愛吃三杯田雞的，但看到這種整隻翻肚躺在那裡的還是會有點驚驚⋯⋯視覺衝擊效果不小。

如果不想吃那麼獵奇的生物⋯⋯這裡也有像鹽焗烤魚這類比較大眾口味的選擇，這個應該大朋友、小朋友都可以吃得很開心。

這是另外一攤專賣烤魚的，規模更大、選擇也更多元。

完全看不出來這歪七扭八的是什麼魚種而且看起來好像有點驚悚⋯⋯

這樣一尾應該是夠四、五個人分食吧？當天我只跟我朋友兩人來這裡逛，實在點不下手，很怕光吃一隻魚就飽了⋯⋯

那不曉得是什麼斷頭魚⋯⋯台灣有這樣在賣的嗎！？

螃蟹類的就看個人了，我自己是比較沒那麼愛吃，因為要處理那個蟹殼比較費工一點，每次要吃都得花不少時間。不過如果是餐廳賣的那種「咖哩螃蟹」我倒是很愛，光是有那個蛋液跟醬汁我就可以狂嗑兩、三碗白飯。

還有這種賣整盒蟹鉗的，但應該比較適合當地人買回家自己烹調吧！？順帶一提，老闆娘長得很可愛又很有親和力～♪

不過我想大家來泰國旅遊，應該最多人會想大快朵頤的還是肉質Q彈又飽滿的泰國蝦吧！？

這裡超多攤都有在賣現烤的泰國蝦，大家可以自行比較一下價值跟品質。（聽說這裡也有不肖業者會把客人點的活蝦換成已經掛點一陣子的死蝦⋯⋯大家如果是買活蝦來烤的話要注意一下有沒有被狸貓換太子啊！）如果懶得在那裡比半天或根本看不出個所以然的話⋯⋯就直接看哪個老闆長得比較順眼吧。

也有那種已經直接烤好就放在旁邊的，若想吃熱一點的也可以請老闆再放上烤網去加熱個十幾秒。有時會看到這種價格便宜到很誇張的，十六隻左右才賣你250泰銖！！！

這一攤賣的都是螺類、貝類的，淡菜一大盒只賣80泰銖而已～

這玩意兒叫做「血蛤」，在泰國各大海鮮餐廳、快炒店還算蠻常見的，剝開以後會有類似血的分泌液...我自己是沒有很愛吃，但有些人蠻愛的。

扇貝這樣一盒賣160泰銖應該也算很便宜吧！？朋友馬上買了一份。

這個一串一串的⋯⋯應該是花枝沒錯吧？也是有各種Size跟價位的可以自由選擇。

這花枝比我的手掌還大好多⋯⋯

後來買了一串150泰銖的，馬上就請老闆幫我烤熟。為了避免跟其他客人點的搞混，還會發一張號碼牌來辨別。

取餐以後可以自己找到喜歡的座位坐下用餐，這邊基本上沒有分什麼哪些座位只有在哪攤消費的客人可以坐，全都是公用的。

如果覺得太熱還可以直接打赤膊這樣吃（誤）

當天我們沒有點烤泰國蝦，因為覺得剝殼完以後還要去洗手有點麻煩⋯⋯

p.s.建議來這裡最好自備一下面紙跟濕紙巾之類的，因為現場大多沒有提供

當天點烤扇貝好像主要是用蒜香奶油調味的，口味⋯⋯老實講我是覺得馬馬虎虎啦～

烤花枝就比較合我胃口了，咀嚼起來Q彈又有厚實感，沾點酸酸辣辣的海鮮沾醬非常過癮，當天回家以後腸胃也很正常，沒有拉肚子，新鮮度應該是沒問題的。

吃完以後再繼續逛下去，這裡也有一些是賣乾貨的攤位，根據我查的資料，魚介類產品經處理後不含內臟的話是可帶回台灣的。

對了～我一開始就有提到，其實這個吞武里市場並非只是專賣海鮮的市場，你們想吃一些其他雞肉、豬肉、牛肉的料理，這邊也是找得到的。比如說這色澤烤得油油亮亮、十分誘人的烤半雞、烤雞翅，感覺就挺美味的。

我朋友跟我推薦的是這種一串一串的小吃，一串只要10泰銖而已。

跟一般的烤肉串不太一樣，這些食材主要是像熱狗、丸子、鑫鑫腸之類的東西，然後淋上那甜中帶辣又帶點微酸的醬汁，吃起來還蠻過癮的耶！

再來我們逛到了另一個水果區，幾乎大家想得到的熱帶水果這裡都買得到，而且絕對比百貨公司裡的那種超市的實惠許多。

有些觀光地區的現剖椰子一顆要價就50泰銖以上，這裡的只賣你30泰銖而已。（附近也有賣整瓶100%的椰子原汁）甚至還有20泰銖的⋯⋯

這樣一顆鳳梨也是賣20泰銖而已。

還有賣很大顆的榴槤，建議要吃的話最好買已經切好的那一種，然後現場吃一吃、不要帶回飯店，一般在飯店內吃榴槤都是會罰款的！

還有這賣相不錯的芒果（泰國芒果其實也有分很多不同的品種），還蠻剖開就可以聞到清新的香氣。

馬上跟老闆買了兩顆。原本我還以為是一顆100泰銖，結果結帳時老闆告知兩顆85泰銖而已，那個100應該是一公斤的售價吧～（後來回飯店享用，這芒果又甜又多汁，真心好吃）

其他還有好幾個攤位賣的水果都是大同小異。我自己還蠻愛吃這種把果肉都剝下來的柚子，吃起來方便，通常甜度跟水份也都還不賴。

這個是外觀有點可怕的「蛇皮果」，滋味偏酸，有時會在一些泰式的冰品、甜品裡吃到，但我個人沒有很愛⋯⋯

也有販售水果類的罐頭，然後也有賣柴米油鹽醬醋茶的攤位。有在下廚的朋友可以參考看看各種做菜時可能會用到的調味醬、調理包。

還有一區是專門賣辛香料這類的產品，光是辣椒就分了好幾種。

也有在賣新鮮蔬菜的，賣相看起來都還不錯。

然後附近還有好幾攤是在賣花卉的，也有賣那種在寺廟祈福會用到的花環。

再來看到的是生鮮肉品的專區。不過這邊就沒有在提供代客料理了，基本上是當地的家庭主婦、煮夫才會來採購的。

我們這種觀光客想吃肉的話可以直接到熟食區就好，什麼烤鴨、烤雞、叉燒肉應有盡有。

這攤賣的烤肉串看起來超好吃的，好像還有被電視台專訪過，可惜那時真的吃不太下其他食物了⋯⋯

熟食區的攤位種類還蠻多的，什麼泰式炒河粉、泰式酸辣湯、米粉湯、沙嗲串、炸雞都找得到，整個環境看起來也都蠻整齊、清潔的，比在某些夜市用餐還令人安心。

泰式的甜湯跟我們的剉冰一樣有多種配料可以自己混搭，但配料差異蠻大的，大家有機會可以試試。也有賣各種果昔、冷飲、咖啡的攤位。

有一點很讓我看到時相當吃驚的是⋯⋯這一區的用餐環境還蠻豪華的，你們有看過市場裡面安裝水晶吊燈的嗎！？

前面如果有在海鮮區買一些烤泰國蝦、烤魚什麼的也可以打來這邊享用，我覺得這一區比較有燈光美、氣氛佳的感覺，而且比較不會聞到海產的腥味⋯⋯（不過老實講，吞武里市場跟一些傳統魚市場比起來已經算環境比較沒腥味的了）

然後如果你們同行的夥伴有人真的沒辦法接受吃路邊攤的話⋯⋯市場旁邊也是有附設一些連鎖餐廳，比如說大家再熟悉不過的「麥當勞」！

然後這一家「Suki Teenoi」是一家泰國評價不錯的壽喜燒品牌，雖然我個人沒吃過，不過看到外面這麼多人在候位...應該是不錯吃吧！？

然後這邊也有7-11和屈臣氏等店進駐，臨時需要什麼生活用品或藥妝的話可以來採購一下。

然後那天我泰國朋友有推薦我一家叫「BEARHOUSE」的手搖飲店，Logo是一隻可愛的白熊。

竟然有中文的Menu耶！而且還是繁體中文的～

那天點了「蜜桃果茶」，其實我覺得整個風味跟台灣手搖店的差不多，喝得到水蜜桃的果肉以及茶凍，甜度還可以調整。

然後比較特別的是他們還有推出甜品，當天看到蠻多泰國人都有購買的。

以上就是這次的分享，我自己是覺得如果你們本身就愛逛市場、愛逛夜市、愛吃海鮮、愛吃小吃的話，應該是可以逛得非常盡興，很推薦你們可以把這個點加入行程，然後最好不要像我這次一樣在其他地方吃完午餐才過來⋯⋯這邊便宜又新鮮的食物太多了，當然要盡量狂吃猛嗑才不虛此行嘍～

吞武里市場

地址：58 Borommaratchachonnani Rd, Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 Thailand

電話：+66-92-989-5088

營業時間：平日 7:00 ~ 20:00／週末 7:00 ~ 21:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/taradthonburi

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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