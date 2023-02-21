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「泰」瘋狂！ 飛曼谷、清邁含稅機票免3千有找 把握這波今夏就飛泰國囉

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝airasia Super App粉專
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實在「泰」省了！ 國境解封後出國旅遊非常受歡迎，各家航空紛紛祭出好康，泰國亞洲航空（AirAsia）推出最新「飛曼谷、清邁機票」好康優惠，現已開賣手刀搶訂別猶豫！

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今夏想要飛向泰國感受陽光熱力，不可錯過知名廉航AirAsia曼谷航線開通的超值好康，即日起至3/5訂購，為期僅兩週，推出飛曼谷、清邁單程票價僅需2,990元起，而且是「含稅價」！

這次的優惠航線開訂日期從2023/2/20至3/5，出發日期則從2023/2/27至10/30止，民眾須先加入airasia會員，透過airasia Super App即可訂位，包括每週一、三、五、日直飛台北-曼谷（廊曼）航線，每週可飛4班；清邁航線則為每週二、四、六，每週可飛3班。含稅機票票價，令人心動「泰」想衝，快把握這波今夏就飛泰國囉！

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