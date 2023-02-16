老城、老街、老靈魂！ 曼谷百年老銀行旅宿「The Mustang Blu」　就像住在懷舊電影裡

位於曼谷改造自19世紀老銀行的曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

第一眼看到位於曼谷的中國城附近，改造自19世紀老銀行的曼谷旅宿「The Mustang Blu」，彷佛是一處電影中才會出現的復古場景。三角的外型，帶些斑駁的外觀，具殖民時期的西洋風格，令人不禁想推開那舊舊的木頭大門一探究竟。

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

走進大廳，眼前的景象更令人難以忘懷，有些幽暗的氛圍、斜射而進的陽光、裡面所收藏的各種古董、標本及藝術品等，宛如時光不曾在這流逝，加上保留著原始建築的風貌，最初的華麗感不曾消失，老時光也就這麼被地被保留了下來。

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

這老銀行從19世紀末起荒廢了數十年，直到遇見伯樂，一位擁有經營特色旅館經驗的造型師Ananda Chalardcharoen，在儘量保留原有建築特徵下，前後僅花了短短 5個月整修，留下了空間中原有的圓柱與結構，百年來的珍貴痕跡，在精緻設施下又加上了超乎想像的擺飾，像是大型熱帶棕櫚樹、古董傢俱，甚至是動物標本，這樣的新舊交錯，原有的異國建築風格等，讓「The Mustang Blu」令人又驚又喜！

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

三層樓的「The Mustang Blu」擁有十間客房，尺寸和裝潢略為不同，而每一間的設計就像是拍攝沙龍照或是雜誌中的場景。有趣的是每間均配置了爪足裝飾特色的獨立浴缸，部份也有著以義大利大理石妝點的浴室，其中三間客房更有具西洋風格的筒狀陽台。室內挑高的高度宜人，保留原始樣貌的水泥牆面，紅磚與脫漆的木窗櫺，或是古典味十足的書桌及扶手椅等，若旅人們試著把步調放慢，便能探索到更多意想不到的細節。

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

「The Mustang Blu」同時也是間咖啡廳，附近便便是時髦酒吧林立，充滿特色咖啡館的Soi Nana小巷，緊鄰昭披耶河支流的環境讓這老街區更具休閒感。室內獨具特具的圓柱，自一樓大廳延伸至客房層的鑄鐵螺旋梯，貫通三層樓的圓形天井區，自二旁舊有拱形窗灑入的陽光景象成了旅人們最想等待的時刻，也成了有著些許恍如電影片場的幽暗氛圍。

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

位於夢幻穹頂下的咖啡館則全天候供應餐點，不僅餐點樣式豐富，像是蜜汁烤豬排、烤鮭魚、香草雞肉及自製糕點等，餐點上桌時更是有怪誕的擺設風格，但在「The Mustang Blu」的復古魅力風格下，似乎更有加分的視覺效果！

曼谷旅宿「The Mustang Blu」餐點；圖片提供／The Mustang Blu

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

曼谷旅宿「The Mustang Blu」；圖片提供／The Mustang Blu

【The Mustang Blu】＞721 Maitri Chit Rd, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok＞T: +66-62-293-6191

==========編輯／蘇琨峰

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