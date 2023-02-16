唐吉軻德海鮮丼出包！ 人妻爽嗑生魚片 下秒見「寄生蟲狂蠕動」超崩潰

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝臉書
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日本連鎖零售店「驚安殿堂・唐吉訶德 DON DON DONKI」旗艦店即將進駐南台灣，將成為最大間的高雄唐吉訶德。不過在新加坡的唐吉訶德卻出包了，一名女子買到的海鮮丼飯中竟有活生生的透明寄生蟲，吃到一半才發現此狀，瞬間崩潰嚇壞。

新加坡一名人妻Jayice Tan在臉書PO文表示，她和老公前往唐吉訶德購物，購買一碗價值10.80美元(約為新台幣328元)的海鮮丼飯當晚餐，夫妻倆原本開心享用，吃到快沒了時，竟發現生魚片上出現一條寄生蟲，既透明又細長還正在蠕動中。

女子崩潰表示「一隻活生生而且正在蠕動的寄生蟲就在海鮮丼飯裡」、「我和丈夫非常震驚，更糟糕的是我們都吃了，而且幾乎吃完了」，她坦言發現蟲之後，和老公都感覺很噁心不舒服，而且非常想吐。

圖／翻攝臉書
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新加坡唐吉軻德得知此事後，發言人表示已經試圖跟當事人連絡、處理中，強調儘管公司盡一切努力確保食物品質，但也相當無奈，因為寄生蟲會鑽入海鮮體內深處，盡力確保仍難以保證完全去除，野生捕撈的新鮮魚類及海鮮都有類似狀況，其實並不罕見。

同時，新加坡唐吉軻德已特別在食品區張貼告示，提醒「海獸胃線蟲（anisakis）可能出現在野生捕獲的海鮮，例如鯖魚、沙丁魚和魷魚」，攝入體內會容易引發感染，症狀包括腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等，若有消費者發現海鮮內有寄生蟲，要盡快通知店員。

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