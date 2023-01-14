吃得很過癮！ 滿滿蟹肉鋪成小山 「Puu-Tong」曼谷最強的平價蟹肉炒飯

有些人去泰國玩會狂吃又酸又辣的重口味料理，但我自己本來就比較不能吃辣而且腸胃也偏弱⋯⋯所以我自己是比較偏好口味比較適中的料理（重口味的偶爾還是會吃），比如說「蟹肉炒飯」就是一道我個人非常喜愛的料理，去很多泰式餐廳都會點個一份來嚐嚐，不過有時吃到的貴鬆鬆而且蟹肉又只有一點點而已，吃得真的很不過癮，所以今天要分享給大家的是我上個月去玩才發現的浮誇系蟹肉炒飯，飽滿的去殼蟹肉給的量完全不手軟，鋪得滿滿都是，保證蟹肉控們吃了絕對大呼過癮呀～

Puu-Tong

地址：ปาก Soi Sukhumvit 48, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand

電話：+66-86-399-4638

營業時間：10:00 ~ 18:30

公休日：禮拜四

我自己的印象中會覺得蟹肉炒飯算是一道比較高貴一點的料理，通常都是在稍有規模的泰式餐廳才看得到，不過今天要分享給你們的這間「Puu-Tong（ปูทอง ข้าวผัดปู ซอยสุขุมวิท 48）」完全是路邊攤來著！地點位於BTS Phra Khanong站附近，步行過來約7分鐘左右。

因為不是什麼米其林推薦的店，所以目前知名度好像還不算非常高，不過優點就是不會像一些獲得米其林推薦的街邊小吃那樣大排長龍！

原本想說這攤子的座位也太少了一點吧⋯⋯後來發現這裡其實算是一個小吃攤的聚集處，再往裡面走一點還有好幾張桌椅可以隨便坐，不一定要坐在靠大馬路的那邊。

如果對附近其他攤位的美食有興趣也可以點來試試看，比如說這攤賣炸雞、雞肉飯的一直看到有客人來外帶，應該口碑也還不錯。

還有一些炸丸子之類的看起來也不錯吃。

言歸正傳～我這次是衝著主打蟹肉炒飯的這間「Puu-Tong」而來的，這是他們的菜單，點圖就可以看放大版的內容，然後我個人這次點的主要就是最上面那種炒飯，有S、M跟XL三種尺寸可以做選擇。其他還有比如說加了打拋葉的蟹肉飯、加了咖哩粉的或是加了扇貝的，聽起來感覺都不錯。

點餐基本上要自己填單子，左邊的是外帶的，右邊的是內用的（可以填英文），但我去的時候因為完全沒有其他客人，所以直接口頭告知我們要點什麼就好，餐點吃完以後再結帳就好。

當天我跟朋友就點了一份XL的蟹肉炒飯還有一份蟹肉的歐姆蛋包飯，說真的⋯⋯份量真的很多，我們兩人後來覺得吃不完、有把蟹肉吃光光就好，飯的部份就忍痛放棄～（雖然不想浪費食物，但那天住的飯店不方便加熱，冷的炒飯一定很難入口）

【蟹肉炒飯XL 300泰銖】

先從蟹肉炒飯看起～這樣一盤是300泰銖，乍聽之下不算便宜，但它的份量可以讓兩人吃飽飽，你們如果是普通食量的一般的可以點S或M尺寸的就好。（其實M的就已經是兩人份了）

滿滿的蟹肉看起來真的很震撼，然後炒飯本身不會像台式炒飯那麼油，口感是還蠻清爽的。

蟹肉本身的口感我是覺得算很不錯了，雖然沒有什麼強烈的調味不過鮮度沒有問題，吃完沒有拉肚子，一湯匙挖起來蟹肉比飯還多真的很爽。

店家也有提供兩種不同的辣醬（一份餐點就配兩個醬料杯），一種應該是在泰國的海鮮餐廳常見的那種綠色沾醬，又酸又辣還帶一點點甜味，一種應該是辣椒醋，辣椒有醃漬過，也是又酸又辣，不過酸跟辣的不同要自己吃才感受得出來。

【蟹肉歐姆蛋 180泰銖】

另外一款是「蟹肉歐姆蛋」，菜單上的中文寫的其實是「米飯蟹肉奶油煎蛋捲」⋯⋯其實不用點這一份也可以吃很飽，只是我覺得寫一篇食記光介紹一種餐點好像太單調了，所以就另外點了這一盤。（我本來是要點一整盤的炒扇貝，但是當天扇貝缺貨）

以前去一些餐廳點蟹肉炒飯，送上來的大多是一絲一絲的蟹肉，可是這邊的是一條一條的，而且還很大條，表示那螃蟹的本體應該還蠻大隻的！

外面那層蛋包還蠻厚的，蛋白跟蛋黃沒有攪拌到非常均勻，但這樣的口感我也蠻喜歡的，然後底下就是沒有調味的一般白飯，如果你們只想吃單純只有蛋跟蟹肉的版本、不要飯的話，售價是250泰銖。（無飯的版本給的蛋跟蟹肉應該比較多，所以價格比較貴）

因為整體來講調味還蠻清淡的，主要吃的就是蟹肉的鮮甜和蛋香，所以都可以另外搭配沾醬來享用，照片中那個是除了海鮮醬跟辣椒醋以外的第三種醬料，我覺得可以稱為泰式的甜辣醬，甜味偏重一些，看你們想直接淋上去還是夾蟹肉沾著吃都可以～

好啦！以上就是這次簡單的分享，大家行程如果有安排到附近來玩或者住的飯店、旅館離這不遠的話，還蠻推薦你們可以來試試的唷！

Puu-Tong

地址：ปาก Soi Sukhumvit 48, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand

電話：+66-86-399-4638

營業時間：10:00 ~ 18:30

公休日：禮拜四

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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