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獨家收藏！泰國觀光局推出 NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand

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泰國觀光局推出「NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand獨家收藏」數字藝術NFT物品。　圖：泰國觀光局／提供
泰國觀光局推出「NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand獨家收藏」數字藝術NFT物品。　圖：泰國觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國觀光局於2023年初正式發布「NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand 獨家收藏」數字藝術 NFT 物品，其中包括傳奇泰拳戰士 Buakaw Banchamek、風景如畫的泰國旅遊景點以及在泰國各地使用的旅遊折扣。

負責數位化、研究和開發的副省長 Nithee Seeprae 先生表示，這個令人興奮的泰國獨特 NFT 新系列是泰國推動使用新技術和創建新的「旅遊生態系統」以實現更可持續發展的行業的另一部分，相信 NFT 將吸引具有高購買力的遊客，同時推動遊客訪問泰國的「旅遊又可增值」概念。

▲「NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand獨家收藏」在曼谷五個主要景點提供蒐集。　圖：泰國觀光局／提供
▲「NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand獨家收藏」在曼谷五個主要景點提供蒐集。　圖：泰國觀光局／提供

▲暹羅古城，美稱最大露天博物館。　圖：泰國觀光局／提供
▲暹羅古城，美稱最大露天博物館。　圖：泰國觀光局／提供

「NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand 獨家收藏」的推出遵循「Amazing Thailand NFTs」方案，遊客可以在曼谷的五個主要旅遊景點－唐人街、鄭王廟、Giant Swing 和暹羅廣場蒐集 NFTs－和沙慕巴甘府的古城；最新規劃 NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand 獨家收藏，將泰國廣受歡迎的旅遊魅力與泰拳的傳統和文化相結合。

它基於 BUAKAW 1 NFT 系列，包含2,000件以泰拳戰士 Buakaw 為中心的生成數位藝術作品，由 Buakaw 的 Banchamek 健身房於2022年5月創建並推出，SIX Network（泰國）是區塊鍊和中介金融平台的領先集團公司，和 Martech 集團公司 YDM（泰國）。

NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand 獨家收藏定於 2023 年初推出，以泰拳戰士播求為背景，由於「旅行液態」功能，背景可以更改為顯示來自泰國10個省份的旅遊景點，例如清邁府、清萊府、素可泰府、拉儂府和沾他汶里府。還有一個「對稱液態」功能，允許對 NFT 進行其他改造和裝飾。

NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand 獨家收藏將提供泰國各地 50 多家酒店和度假村的住宿折扣，可在 2023 年全年使用。 Buakaw Banchamek Facebook 頁面還將推出「Friends Get Friends To Travel」功能，NFT持有者可以邀請他們的朋友參加活動並贏取旅行福利。

有關 NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand 獨家收藏的更多信息，可參考 www.buakaw.club/en 或 Buakaw Banchamek Facebook查詢。

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