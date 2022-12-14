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春節寒假想飛哪兒？避冬首選東南亞：第二人省6千

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圖：喜鴻假期／提供
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越南峴港-跨越瀚江的多跨式龍橋。　圖：喜鴻假期／提供
越南峴港-跨越瀚江的多跨式龍橋。　圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國門終於解禁，2023寒假春節出國計畫已經準備好了嗎？悶了兩年多，家族旅遊腳步可以往海外邁進了，這個春節，就飛往溫暖的東南亞，不管是海島風、古城風，或最喜歡的抒壓VILLA飯店，還是悠游繽紛海底世界、大啖懷念的泰國美食，都能盡興享受美好時光！

▲北越下龍灣海上奇觀。　圖：shutterstock／來源
▲北越下龍灣海上奇觀。　圖：shutterstock／來源

喜鴻假期指出，2023寒假春節將近，剩下不到2個月的時間，各線行程都有高詢問度，熱賣人氣暢旺，建議搶先卡位預定。在一片出國喊貴的聲音中，短程航線東南亞地區卻有驚喜！

除了氣候溫暖、飲食熟悉，凡選擇2023/1/19至1/26期間出發之任何喜鴻假期東南亞旅遊行程，甜蜜家族超划算系列皆享「大人第二人省6千」、「小孩不占床再半價優惠」兩大回饋（https://bit.ly/3VfveDa），下單付訂，加碼送咖啡兌換券＆精美好禮（奇蹟莊園旅行組），推薦家族闔府出遊的朋友，想省荷包、不想坐長時間的飛機、想耍廢渡假，沒時間做功課、懶得傷腦筋規劃的朋友，首選越南、菲律賓、馬來西亞、曼谷、峇里島，跟著團體行程輕鬆探索目的地。

▲峴港知名黃金佛手橋。　圖：喜鴻假期／提供
▲峴港知名黃金佛手橋。　圖：喜鴻假期／提供

越南渡假樂園／峴港

地形狹長的越南，從北越下龍灣到中越峴港再到胡志明市，可感受到歷史古蹟與世界自然遺產，更有滿滿的法式優雅風情。其中，享有「東方夏威夷」美稱的峴港，美景環繞，擁有多個世遺景點，更有水清沙白的美溪海灘，寧靜和諧的會安古鎮，猶如天堂的靈姑灣，小法國山城巴拿山，知名熱點佛手黃金橋，可愛的粉紅教堂……等，以獨特的城市風情交織椰林祕境與皇朝古城，呈現豐厚人文底蘊，同時還有讓人驚豔的海鮮大餐，大快朵頤，滿足舌尖味蕾，住宿上更可選擇五星酒店，享受優質禮遇。

▲菲律賓超人氣海島宿霧－與鯨共游。　圖：喜鴻假期／提供
▲菲律賓超人氣海島宿霧－與鯨共游。　圖：喜鴻假期／提供

與鯨鯊共游／宿霧

提起宿霧，最先想起的必定是熱情海邊與絢爛的海底世界，來到美稱「南方皇后市」的宿霧，一定要下海探索一番，其四周環海環繞多達167個小島散佈，數不清的沙灘、岩岸、海灣等等地形，受到喜愛水域旅遊的遊客青睞，加上沒有工業汙染的海水清澈，相當推薦！多個熱門海底體驗項目中，超人氣之選就是與鯨鯊同游，更是小朋友難得的假期回憶。其他還有知名的薄荷島，一望無際的巧克力山丘，被稱為是世界奇觀，加上身材迷你討喜的眼鏡猴，都讓大小朋友驚呼超可愛。

▲檳城除了是馬來西亞歷史古城，也有漂亮的沙灘。　圖：喜鴻假期／提供
▲檳城除了是馬來西亞歷史古城，也有漂亮的沙灘。　圖：喜鴻假期／提供

百年歷史名城／檳城

馬來西亞檳城又被譽為東方之珠，以柔軟的沙灘聞名，也被認為是馬來西亞的美食之都，除了馬來語，講華語、閩南語都能通，悠閒慢活的城市情懷，讓人放慢腳步。其中，喬治市更被列為世界文化遺產，娘惹博物館、市政廳都值得好好逛遊；當地種族多元，美食也是不能錯過的一大看點，肉骨茶、沙嗲、叻沙、福建蝦麵、炒粿條、娘惹餐、娘惹下午茶等等，來一場美食、古蹟、咖啡巡禮。

▲泰國騎大象體驗。　圖：喜鴻假期／提供
▲泰國騎大象體驗。　圖：喜鴻假期／提供

當一日叢林泰山／曼谷

疫後出國票選中，曼谷奪得網友心中出國第一站，久違的曼谷空氣與陽光正在呼喚著，還有多到住不完的五星級渡假村，更可以報名一日泰國廚師體驗，來去泰菜廚藝教室學做菜，跟著當地人上市場買菜，體驗本地生活，把料理手藝帶回家！生活壓力太大嗎？來去泰山叢林體驗推薦，戴好安全設備後，就像長臂猿一樣飛越叢林，在樹林間盪來盪去，透過滑行繩索與吊橋，徜徉在大自然懷抱！此外，會拿畫筆彩繪、玩氣球、貢獻才藝的大象們，也等著與遊客相見歡，共度難忘回憶。

▲峇里島IG打卡熱點－鞦韆梯田。　圖：喜鴻假期／提供
▲峇里島IG打卡熱點－鞦韆梯田。　圖：喜鴻假期／提供

情有獨鍾渡假天堂／峇里島

享用不完的陽光、海洋、沙灘，可口的南洋飲料，舒適的面海發呆亭，讓身心一秒放空的渡假天堂，仍是留給最喜歡的峇里島！換個風景，來到滋養的渡假島嶼，來一場抒壓的精油SPA與深度放鬆的睡眠，吃得好，睡得飽，生活壓力瞬間消失，獨享真正的海島悠閒假期；看完蔚藍大海，換個場景，來去烏布叢林區，擁抱椰林山景，與網紅鞦韆、鳥巢、無邊際泳池合影，隨著鞦韆盪出，腳下的風光不僅有椰林還有樹林跟梯田交錯的美景，美不盛收。

心動了嗎？2023出國第一站，帶上家人小孩飛往東南亞，體驗熱帶風情，蓄積滿滿活力，煥然一新展開新年新氣象。

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