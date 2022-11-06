避冬首選！到馬來西亞暢享南洋熱帶風情 品味道地美食

雪蘭莪州-馬來西亞森林研究所。 圖：馬來西亞觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經2年多，悶了好久，台灣國境大門再開，出國旅遊的首站，最想去哪兒玩？親切熱情的馬來西亞，匯集馬來文化、印度、中華文化等精髓，還有繽紛多元的自然生態奇景，更有主題樂園、繽紛海底世界，滿足喜愛山野、海洋旅遊、親子度假的不同年齡層客群，尤其沙巴、砂拉越、檳城等地對喜愛海島、雨林、原住民族群文化與慢活步調的團體遊客更是推薦。

馬來西亞絕美的海島資源，無論是熱浪島、停泊島、刁曼島以及鄰近沙巴的週邊島嶼，想來個不受打擾的悠閒海島假期，就從馬來西亞展開。

▲馬來西亞匯集多種族，不同風味美食讓人垂涎三尺，圖為娘惹餐。 圖：馬來西亞觀光局／提供

對於老饕而言，亞洲美食就像大觀園，各地各菜系在傳統與創新中找到不同的滋味，提到馬來西亞食物，看似與台灣飲食相同卻又不盡相近，香茅、薑黃、茴香、辣椒、蔥蒜、生薑等辛香料、醬料賦予食材多層次香氣，為魚、雞、羊、牛等肉類佳餚畫龍點睛，餐桌特色美食諸如：椰漿飯、沙嗲、肉骨茶、海南雞粒飯、甘榜雞、印度拉茶、烤餅、叻沙、福建蝦麵、炒粿條、咖哩麵…等等，道道經典誘人；而色彩絢爛的娘惹糕點使用了斑蘭葉、棕櫚糖、椰漿、等材料相佐，除了口味獨特更是吸睛，佳餚在前讓人垂涎三尺。

超過600年歷史的馬六甲古城，保留了葡萄牙、荷蘭人、英國、日本殖民遺跡，古城區仍保留許多不同風格建築與文化，這裡還有許多華人會館，像是福建會館、廣東會館、海南會館等中式建築，加上洋樓與混合風格的外牆，說是一座露天建築博物館也不為過，也被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。來到馬六甲走古蹟、逛運河、參觀紅色建築群，不管是大鐘樓、基督教堂或紅屋，別有一番穿越風情。

▲興建於18世紀的馬六甲基督教堂，是荷蘭廣場重要的建築之一。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲純白建築的檳城大會堂是維多利亞式建築典範，成為喬治市海濱大道必訪 。 圖：馬來西亞觀光局／提供

檳城，包含喬治市在內，是馬來西亞華人比率最多的一州，曾多次被評選為全球宜居城市，首府喬治市被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，其悠閒、慢調的生活日常格外吸引人，這兒有是大批華人移居的家、還有印度人、歐洲人與馬來人，形成多元融合，美食、建築、語言，中、英、閩南語都通，讓檳城有一種熟悉感。

推薦必逛喬治老城牆壁畫街、娘惹博物館、張弼士故居，想看夜景或呼吸新鮮空氣，可搭亞洲最長纜車上升旗山，從這個制高點俯瞰整座檳城，更可漫步The Habitat 的 Tree Top Walk空中步道，至多可容納120人，360度的環景步道設計，近距離接觸130萬年歷史的熱帶雨林，享受芬多精療癒，擁抱無死角的壯麗自然景觀，眺望檳城含喬治市的市景風貌。

▲檳城升旗山The Habitat Tree Top Walk空中步道。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲馬來西亞觀光局邀請沙巴旅遊局參展攜手共推沙巴旅遊行程。 圖：馬來西亞觀光局／提供

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