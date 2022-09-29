「F1新加坡大獎賽」嘉年華盛大回歸 10月2日台北現場直播

新加坡F1將在濱海灣街盛大舉行。 圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部整理】全球賽車迷最期待新加坡F1一級方程式（Formula 1、簡稱F1），從2022年起，連續7年又將繼續在新加坡濱海灣街賽道盛大舉行！為了讓無法馬上前往新加坡觀賽的廣大台灣車迷們也能一償所願，新加坡旅遊局將在10月2日新加坡大獎賽分站決賽當天晚上七點半於「The Brass Monkey 銅猴子復興店」舉辦「新加坡F1一級方程式賽車」直播活動，現場除了可以即時觀看新加坡F1決賽獎落誰手，現場打卡還可體驗「TopTime 極速時刻」賽車模擬器在新加坡賽道高速奔馳的刺激時刻，還有特色新加坡點心與免費啤酒，送完為止! 快來為場上的車手歡呼吶喊吧！

賽車迷必衝 亞洲唯一夜間競賽車道 四大區域派對玩透透

睽違兩年的F1一級方程式賽事，新加坡旅遊局早在1月時就宣布F1 新加坡大獎賽確定回歸，更續約7年，將持續舉辦至 2028 年賽季！今年也將在9月30日到10月2日於新加坡濱海灣街賽道舉行。「濱海灣街賽道」為F1一級方程式史上第一條夜間競賽用的賽道，世界的F1 賽車迷將為此蜂擁到來，以近距離感受高強度街道狂飆，各車隊如猛獸般奔馳其中，搭配迷人濱海灣夜景，讓人忍不住瞬間尖叫！還可同時將美食、購物和文化休閒活動一網打盡，享受多姿多彩的新加坡夜生活。

▲新加坡F1將在9/30-10/2盛大舉行。 圖：新加坡旅遊局／提供

今年以F1賽事為主題的Grand Prix Season Singapore（GPSS）共分為四大區域，除了有烏節路、克拉碼頭和甘榜格南外，更有第一次加入的聖淘沙，讓喜歡海灘和島嶼風的家庭親子客們多了一個新選擇，一系列的精彩活動，邀請旅客一起狂歡10天不間斷。賽事期間也將販售以賽事為主題的活動與產品，讓整個城市充滿熱血沸騰的賽事樣貌，更邀請到DJ Marshmallow 棉花糖、西城男孩、Green Day（年輕歲月）、黑眼豆豆等國際巨星熱鬧登場！

身臨其境 直播活動邊吃邊玩

迫不急待一起享受新加坡夜間賽事的熱血了嗎？台北的賽車迷們別擔心，新加坡旅遊局將在10月 2日晚上七點半於「The Brass Monkey 銅猴子復興店」舉辦「新加坡 F1 一級方程式賽車」直播活動，快來現場享受最直接的引擎聲浪，由新加坡旅遊局帶你們一起感受賽車瞬間奔馳的快感！除 了觀看賽事，還可獨家體驗「TopTime 極速時刻」賽車模擬器，一邊享用新加坡特色美食，一邊暢飲生啤酒，享受夜間賽事的魅力，體驗飆速快感。

活動資訊：

活動時間：10月2日（日）17:00–01:00

活動地點：The Brass Monkey 銅猴子復興店（台北市中山區復興北路166號）

活動內容：

1. 當日入場前60名即可獲得新加坡手工甜點工作室「Ah Bee Cakery」禮盒（數量有 限，送完為止）

2. 當日於 The Brass Monkey 臉書貼文留言，附上現場拍攝照片並標記3位朋友即可兌換免費啤酒（數量有限，換完為止），活動結束後還有機會獲得新加坡旅遊局特色小禮 （限量30名）。

3. 當日與「TopTime 極速時刻」賽車模擬器合照打卡，即可免費體驗奔馳於新加坡賽道的極速快感。

※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。

相關資訊：

新加坡F1 https://singaporegp.sg/en

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