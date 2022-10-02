全球首座！哥倫比亞影業樂園「Aquaverse」 10月泰國歡樂開業

全品牌的哥倫比亞影業電影主題樂園Columbia Pictures Aquaverse將於泰國開園。 圖：泰國觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】您也是主題樂園迷嗎？喜愛暢遊大大小小精彩刺激的娛樂設施嗎？現在歌倫比亞影業的電影主題樂園將於泰國開幕了！泰國觀光局宣布，索尼影業娛樂和Amazon Falls已確認將於2022年10月12日向公眾開放世界上第一個全品牌的哥倫比亞影業電影主題樂園Columbia Pictures Aquaverse。

泰國觀光局負責營銷和傳播的副省長 Siripakorn Cheawsamoot表示，哥倫比亞電影公司Aquaverse的開業是一個激動人心的消息，它增加了另一個世界級的理由來泰國享受假期，我們期待己久的公園即將開放。

▲Aquaverse樂園將呈現多部知名電影場景與水上樂園。 圖：泰國觀光局／提供

總部位於泰國的景點開發商Amazon Falls重新構想了卡通網絡亞馬遜水上樂園的概念，並與索尼影視娛樂公司合作創建了新的哥倫比亞影業主題和水上樂園。哥倫比亞影業公司的Aquaverse位於Bang Saray地區，距芭達雅僅一小段車程，有望成為一個令人興奮的「身歷其境娛樂目的地」，新穎的設計和主題以及新的遊樂設施和場景將讓最受歡迎的電影中的角色栩栩如生，包括《MIB星際戰警》、《魔鬼剋星》、《野蠻遊戲》、《絕地戰警》、《屍樂園》、《表情符號電影》、《衝浪季節》和《尖叫旅社》。新的景點將在未來繼續開放。

Amazon Falls首席執行官兼董事長 Liakat Dhanji表示：「除了我們獨特的遊樂設施和場景外，我們期待與頂級住宿、技術、零售和餐飲合作夥伴建立新的合作夥伴關係，因為我們策劃了一種無與倫比的生活方式體驗，將引起所有遊客的共鳴。」

哥倫比亞電影公司 Aquaverse歡迎所有年齡層，其主題和身歷其境的區域提供水上和陸地景點，以及現場表演、互動道具、餐廳和特色商品店。在公園的亮點中，Mega Wave Pool 將舉辦音樂活動、電影放映和帶有巨型 LED 屏幕和音樂會級杜比 DTS環繞音響的表演；《魔鬼剋星》將帶人們進行令人振奮的水上穹頂之旅，《尖叫旅社》的怪物將歡迎人們來到巨大的水上遊樂設施。

哥倫比亞影業Aquaverse是索尼影業利用其全球知名的電影和電視品牌發展和擴展其娛樂產業擴大的全球戰略的下一步，為世界各地的所有觀眾創造機會，透過水上樂園、巡迴展覽和主題公園場景更深入地沉浸在影音故事中。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野