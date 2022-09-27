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泰國新推10年長期居留（LTR）簽證 提供多種福利與工作許可

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泰國推出全新長期居留簽證。　圖：泰國觀光局 台北辦事處／提供
泰國推出全新長期居留簽證。　圖：泰國觀光局 台北辦事處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】泰國觀光局（TAT）宣佈，泰國新的「長期居留（LTR）」簽證申請已於2022年9月1日開放，該簽證為持有人提供多種福利，包括10 年簽證（可延期）和快速通道機場服務、多次再入境許可，以及在該國工作的許可。

Yuthasak Supasorn 先生指出，新的長期居留簽證旨在提高泰國作為居住和經商的區域中心對「高潛力」外國人的吸引力。此外，它將在促進泰國成為一個「遠程工作者友好」的目的地，並幫助我們挖掘這個目標細分市場。預計將吸引能夠促進泰國境內支出和支持經濟增長的外國人才和專業知識。憑藉長期居留簽證，泰國政府希望在未來五年內，能吸引 100 萬富有和才華橫溢的外國人來到泰國長期居留。

泰國長期居留（LTR）簽證適用於四類外國人：

1.全球富豪－資產總額不低於100萬美元，個人近兩年年收入不低於8萬美元，在泰國投資不低於50萬美元；

2. 外國退休人員（富有的養老金領取者）－個人年收入不少於 80,000 美元；

3. 來自泰國的專業人士－過去兩年個人收入每年至少80,000美元，工作經驗不少於5年，並且在合法註冊的公司工作，收入不少於1.5億美元在過去三年內；

4. 高技能專業人士－個人年收入不低於80,000美元，精通目標行業，並有不少於五年的工作經驗。

泰國長期居留（LTR）簽證持有人的配偶和 20 歲以下的子女也有資格（每個簽證持有人最多四名受撫養人）。長期居留LTR 簽證為持有人將提供多項福利，包括： 10年有效期的簽證（可以延期） ；要求每年向移民局報告一次，而不是每90天一次；泰國國際機場的快速通道服務；多次再入境許可 ；在泰國工作的許可（數位工作許可證）； 高技能專業人士的個人所得稅稅率降至17% ；免除四名泰國人對一名外國人的就業要求。

有關 LTR 簽證的更多信息和申請，請至官網 https://ltr.boi.go.th/index.html。 

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