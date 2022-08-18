你一定要知道的沙烏地阿拉伯文化 去過旅客對這件事印象最深刻！

以伊斯蘭為國教、充滿異國風情的沙烏地阿拉伯，擁有許多獨特的風俗、你所不知道的文化；你知道沙烏地阿拉伯人為什麼男生穿白袍、女生穿黑袍嗎？你知道阿拉伯人是非常熱情好客的嗎？去沙烏地阿拉伯旅遊之前你必須知道這些！

以伊斯蘭為國教、充滿異國風情的沙烏地阿拉伯，擁有許多獨特的風俗、你所不知道的文化；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

沙烏地阿拉伯旅遊局大中華區總經理陳懋良表示，其實沙烏地阿拉伯是對遊客非常熱情友好的國家，從2019年沙烏地推出電子簽證，對全世界開放觀光以來，已經去過的旅客都對阿拉伯人的慷慨好客印象深刻。

去過的沙烏地阿拉伯旅客都對阿拉伯人的慷慨好客印象深刻；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

關於阿拉伯人的熱情好客，不得不追溯其遊牧民族的文化傳統，貝都因人為了因應險惡的沙漠，建立彼此互相依存的文化價值，因為沙漠居民主、客角色隨時可能易位，所以在阿拉伯傳統觀念中，主人款待客人是義務性，如果怠慢會被貶責，此外，阿拉伯人的慷慨，也來自於《古蘭經》中的明文指引。陳懋良表示，東北亞的旅客們不用擔心來到沙烏地風土民情不同，因為好客的阿拉伯人，絕對會款待你！

阿拉伯服飾來自宗教的指導原則，以及地理氣候因素；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

為什麼阿拉伯人穿寬大的袍子？陳懋良指出，阿拉伯服飾來自宗教的指導原則，服飾應遮蔽「羞體」，男人的羞體從肚臍到膝蓋，女人除了臉、手、腳之外都是羞體，所以穿著寬鬆長袍，不露出軀體型態，此外也有地理氣候因素，便於遊牧民族出身的阿拉伯人在沙漠中活動，長袍可以阻擋風沙、夏季遮陽防曬，冬季禦寒保暖，身體與衣服之間有循環空間，更有助於散熱。

阿拉伯女性傳統上習慣穿著黑袍；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

傳統黑袍也時尚！觀光客也愛上收藏一件黑袍

基於伊斯蘭信仰，阿拉伯女性外出必需穿著傳統黑袍（Abaya）、佩戴頭巾，亦有部分會蒙上面紗。隨著社會的進步和物質的豐富，黑袍也變得時尚，各種面料和材質的運用，讓簡單的袍子也有著不同等級，價位差異極大，幽黑的袍子上面可能有串珠、有刺繡，頭巾也有多種裝飾，別具美感。陳懋良指出，許多觀光客也時興買一件黑袍當作紀念品，也是極具民族特色的手信！

不同的阿拉伯部落中文化也有差異，有些部落的阿拉伯婦女在節慶時也會戴上傳統面具；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

女性遊客不需穿著黑袍！衣著大方得體即可

過去在沙烏地阿拉伯的外國女性，也必須入境隨俗，同樣規定要身著黑袍，但沙烏地阿拉伯近年來社會風氣逐漸改變， 已經打破對外國女性的服裝規定，不需要再穿全黑罩袍，女性遊客只要穿著包覆到肩膀的上衣、覆蓋到膝蓋的裙子即可。陳懋良建議，女性遊客在沙烏地一般情況下都不需特別穿著黑袍等傳統服飾，但參觀遊覽宗教場所，像清真寺時，就需要戴頭巾，穿著長袍，以示尊重。

由於沙烏地阿拉伯習慣上男女分際嚴明，而且基於對他人的尊重，陳懋良也建議，男性遊客不要隨意和穿著傳統黑袍的阿拉伯女性交談和拍照，且若未經許可，不要拍攝穿著傳統服飾的阿拉伯男性與女性。

傳統上沙國男性穿著白袍，女性穿著黑袍；目前大部分餐廳和咖啡廳已經取消男女賓分開接待的措施；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

邁向2030願景沙烏地社會改革女性遊客更自在

隨著2030願景的提出和政策落地，沙烏地阿拉伯進行一連串的社會改革，包括過去基於男女有別的傳統，當地餐廳、咖啡廳都必須設置兩個出入口，一個專門給男性、另一個給女性與家庭，店裡也有分別招待男賓和女賓的區域。如今越來越多店家取消這種分開招待的措施，陳懋良認為，相信未來沙烏地會越來越與國際遊客市場接軌，女性遊客到沙烏地也會更自在。

沙烏地阿拉伯近來實施一連串改革，現代與傳統文化的交融逐漸成形；圖片／沙烏地阿拉伯旅遊局提供

旅程中體驗阿拉伯文化尊重當地人習俗最重要

作為外國遊客，在沙烏地阿拉伯旅行時需要注意什麼文化禁忌？陳懋良認為，到沙烏地旅遊，最重要的是聽從導遊的指導與建議，並尊重當地人習俗，此外，沙烏地的文化，對亞洲的人來說或許很陌生、但又很熟悉，這裡不像歐洲是完全不同文化的衝擊，沙烏地作為東西方交接之處，還是可以發現有很多東亞文化的影子，阿拉伯人也是很重視家庭、比較謙虛，沙烏地阿拉伯作為中東世界的最大國家，保留許多傳統文化，因此很值得想要認識阿拉伯文化的人親自走訪一趟！

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沙烏地阿拉伯入境及防疫措施‧停止要求入境沙國須出示PCR陰性證明（惟中轉地或航空公司仍可能要求）。‧取消入境隔離措施。‧所有類別的簽證服務費用中將包含COVID-19醫療保險費用。‧於全國各地均停止實施社交距離要求。‧於麥加禁寺、麥地那聖寺及各清真寺無須再維持社交距離，但仍須配戴口罩。‧室內須配戴口罩，戶外則免。

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