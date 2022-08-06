泰國2022年上半年旅客快速飆升 預計第四季百萬旅客入境

今年上半年國際疫情趨緩，哪些國家觀光人口快速飆升？在亞洲地區，泰國顯然一枝獨秀。根據泰國觀光局數據顯示，2021全年遊客總數達到427,869人次，今年前五個月，國際入境人數為123萬人次，最受歡迎的旅遊目的地包括普吉島、蘇梅島、曼谷、芭達雅、清邁。泰國當局自2022年5月1日起取消Test & Go入境計劃，以及自2022年6月1日起進一步放寬進入泰國的入境要求，泰國觀光局預計從6月至9月每月將有500,000名國際遊客抵達泰國。在10月至12月的旺季期間，這個數字預計將躍升至每月100萬國際遊客。

根據泰國觀光局數據，今年上半年國際入境旅客快速成長；圖片／欣傳媒

泰國觀光局表示，今年以“2022-2023拜訪泰國年：驚艷泰國新篇章”作為國際市場的行銷策略。泰國將繼續被提升為一個世界級的目的地，在“來自 AZ：Amazing Thailand Has It All”的概念下為每位遊客提供有意思的旅遊型態。

針對短途國際市場，泰國觀光局採取“2Qs，5News”戰略，期待儘快復甦市場。

“2Qs”是“快贏”，以推動遊客的需求和質量，實現更多的回流客數量和更高的旅行花費支出。“5News”專注在負責任的旅遊，包括具有增長潛力的“新細分市場”、客源市場的“新領域”、現有市場的“新合作夥伴”、與旅行和旅遊相關的“新基礎設施”以及將帶來旅遊體驗的“新方式”。

泰國疫後最受歡迎的旅遊目的地之一普吉島；圖片／欣傳媒

泰國觀光局還將促進通過陸路、水路和空中進入泰國的所有入境點，目標是希望可以恢復到2019年的 80% 以上的區域航空載客量。

泰國觀光局設定到2023年目標，預計泰國的旅遊總收入，在基本情況設想下，將達到1.73兆泰銖，其中國際市場9,700億泰銖，國內市場7,600億泰銖，在預期最好情況下，達到2.38兆泰銖，其中國際市場1.50兆泰銖、國內市場8,800億泰銖，約佔泰國2019年旅遊業收入的80%。

泰國觀光局“Write Your New Chapter”宣傳影片

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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