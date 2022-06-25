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麥當勞「小小兵香蕉派、冰旋風」超萌登場！小黃人包裝太Q，還有辣味甘香魚漢堡必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／麥當勞馬來西亞官網、圖／麥當勞馬來西亞官方IG
圖／麥當勞馬來西亞官網、圖／麥當勞馬來西亞官方IG

小小兵的粉絲們出列！全球速食品牌麥當勞在各國都會推出獨家口味品項及限定包裝，除了台灣新回歸的「森永牛奶糖冰炫風」、中國藍色系「海鹽椰子冰炫風」，馬來西亞的麥當勞則趁著即將上映的電影《小小兵2：格魯的崛起》，推出了印有小黃人外觀的「香蕉巧克力冰旋風」及香蕉派，粉絲必吃！

圖／麥當勞馬來西亞官網
圖／麥當勞馬來西亞官網

馬來西亞麥當勞全新推出印有小小兵模樣盒身的「小小兵香蕉派」、「巧克力香蕉冰旋風」，廣告還特別加入小小兵打招呼口頭禪「Bello Banana」，不只應景，光是拿到品項就讓人忍不住拿出手機打卡，可愛指數破表。

圖／麥當勞馬來西亞官網
圖／麥當勞馬來西亞官網

此外，品牌也以馬來西亞獨有的甘香醬為主角，以海鮮及香料調配出齒頰留香的醬汁，推出專屬「辣味甘香系列漢堡」，不論是雞肉漢堡還是魚肉漢堡，都加入烤洋蔥、紅燈籠椒及靈魂主角甘香醬，點份漢堡再配小小兵冰旋風及香蕉派作為甜點，邪惡但快樂的大餐瞬間搞定，身在馬來西亞的朋友必衝！

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