泰國獨特年度盛典！ 雷府佛教儀式＆鬼臉節 7／1繽紛登場

泰國東北部雷府丹賽區將舉辦鬼臉節慶典。 圖：泰國觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序來到六月底，泰國的地方慶典也將迎來熱鬧活動，在泰國東北部雷府丹賽區，將於2022年7月1日至3日舉行豐富多彩且引人入勝的盛大佛教儀式和皮塔空節（也稱為鬼臉節），這個獨特的年度盛典也被稱為中元節，充滿了色彩、文化和傳統。

最大的特色和亮點是村民們戴著獨特的鬼臉面具及穿著五顏六色的服裝，在城鎮裡遊行，歡樂熱鬧的氛圍有如嘉年華會，也是泰國節日裡最受歡迎熱門慶典之一。

除了盛大的遊行之外，在為期三天的節日期間，還有其他各種活動，包括在 Phon-Chai 寺舉行的傳統儀式和佛教儀式。 在今年的節目中，第一天（7月1日，星期五）的活動包括在寺廟向僧侶供食、招魂儀式、文化儀式和舞台表演；節日的第二天（7月2日，星期六）將在丹賽區辦事處門前舉行正式開幕式，隨後將舉行祭祀活動，然後舉行盛大的遊行、做功德和竹製火箭的發射；第三天（7月3日，星期日）將在Phon-Chai Temple連續舉行13場佛教佈道，並在Dan Sai區所有村莊連續舉行佛教佈道遊行。

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