西貢「萬韻酒店」入住體驗私人遊艇行程 細品西貢河越式情懷

西貢萬韻酒店處處流露義式奢華設計。 圖：Petrie PR／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】作為立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World）唯一設於越南的旗下物業，西貢萬韻酒店（The Reverie Saigon）座落於繁華的第一郡地標建築 —時代廣場大樓。西貢萬韻酒店豪華非凡，推出Reverie私人遊艇體驗，再度提升越南奢華遊程的新感受。

▲西貢萬韻酒店套房內呈現精美古典設計，處處營造豪華氛圍。 圖：Petrie PR／提供

最新購置的私家遊艇為60英呎長的 Monte Carlo 6 型豪華遊艇，隨船配備三名工作人員和一名私人管家，並提供香檳野餐服務。西貢萬韻酒店的遊艇將起錨開航，與賓客穿梭在大都會的繁華盛世和綠樹成蔭的三角洲自然魅力中，可愜意環覽富有歷史風情的西貢河沿途風光。

▲萬韻酒店推私人遊艇行程-The Reverie Yacht。 圖：Petrie PR／提供

遊艇空間足可容納10名賓客，船身小巧精緻，可輕鬆航行於蜿蜒複雜的支流中，前往探索如詩如畫的紅樹林和當地村莊。賓客將飽覽西貢蓬勃發展的都市天際景觀以及沿岸日常生活和傳統貿易場景，更提供尊享Reverie遊艇體驗，可為任何特殊場合提供絕佳的氛圍與環境。

第一條航線為Saigon Intermezzo，傍晚時分出發，2.5小時無停靠的日落航程，包含雙人香檳野餐，供賓客可在黃昏時分、華燈初上時享受河濱落日美景，來上一場浪漫的河上晚宴，日落航線包含一瓶香檳，五個套餐菜單供賓客選擇，以及 Mercedes-Benz S系列或 BMW 7系列轎車往返接送，與萬韻管家的貼身服務。

第二條航線Saigon Avventura 時長5小時，白天出發，包含第一條航線 Saigon Intermezzo 航程的服務，以及聯合國教科文組織生物圈保護區芹耶叢林（Can Gio Mangrove）的觀光行程。保護區位於生機勃勃的三角洲內，佔地約 80,000公頃，被稱為西貢的城市綠肺，這裡生長著繁茂的紅樹林，並棲息著豐富多樣的野生動植物。

▲私人遊艇共有三種遊程選擇，提供半日至全日規劃。 圖：Petrie PR／提供

而最為極致的航線當屬8小時的全日航程 Saigon Spettacolare，途中在 Taekwang Jeongsan Country Club停靠，享受高爾夫球揮桿的樂趣。球場由美國高爾夫球場設計師 Ronald Fream設計，坐落於西貢河畔大福島上，由兩個9洞球場組成，從西貢市中心乘船約1小時可達。航程提供香檳野餐，因此賓客無需為了休憩而暫停打球行程；如有需要，萬韻也可為賓客安排午餐或晚餐。

遊艇與酒店同名，以另一種形式為賓客提供瑰麗堂皇的義大利體驗，Reverie遊艇的設計也源於以卓越品味聞名的國度。義大利遊艇設計師 Carlo Nuvolari 和 Dan Lenard 負責 Monte Carlo 6 的整體設計，而室內裝潢則由同樣來自義大利的Pierangelo Andreani擔綱。

▲遊艇內規劃完備，有寬敞房間、廚房、化妝室等等。 圖：Petrie PR／提供

這艘32噸排水量的遊艇由柚木和精美皮革打造，配有寬敞的室內起居和用餐區，主甲板和 Monte Carlo 6 標誌性的駕駛橋樓上（配備伸縮式頂棚）還另外設有露天休閒用餐空間。前甲板設有電控陽光躺椅以及嵌入式藍牙戶外音響系統，下層甲板均有開闊的套房、功能齊備的步入式廚房、獨立的化妝室和多功能落座區。

後甲板上的嵌入式戶外燒烤架可供賓客享用私人主廚炮製的美味大餐。 乘坐Reverie遊艇，遊覽歷史悠久的西貢河，可為任何特殊場合提供絕佳的氛圍與環境，無論是浪漫的日落巡遊，家庭聚會，婚前派對或企業員工旅遊，均可獲得難忘體驗。酒店也可根據賓客需求安排定制其他航線、服務和活動的私家包船行程。

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