比安縵更高端！後疫情奢華旅行 「À NI私人度假村」一次只接待一組客人

奢華渡假村安縵（Aman）眾所熟知，但你知道還有更高端、更私密的奢華渡假村嗎？全球首個私人度假村系列 À NI Private Resorts 於 2022 年 6 月全新整建開幕，專為私人旅行設計打造，每次僅接待一組賓客，從而呈現他處難覓的私密性和個性化服務。品牌物業分別位於泰國、斯里蘭卡，安圭拉和多明尼加共和國，選址均位於清幽靜謐，風光優美之地，提供貼心周到的私人管家服務，下榻體驗一價全包，所有用餐體驗、水療護理、探索活動和定制行程均無需另付費用。

À NI每個度假村的設計均精美別致，選用當地物料，圖為泰國À NI Private Resorts；圖片／À NI Private Resorts提供

創建於全球最清幽靜美之地

À NI Private Resorts渡假村的獨特之處還在於，它是秉持慈善原則創建的奢華酒店品牌，由藝術贊助人及慈善家 Tim Reynolds創辦，他同時也是非盈利藝術教育機構 À NI Art Academies 的創辦人。À NI Art Academies為栽培當地藝術家，提供為期數年的藝術技能強化培訓，且不收取任何費用，已成功幫助世界各地的畢業生開啟職業生涯，成長為備受歡迎的藝術家和藝術教育家，為其個人的家庭和社區帶來助益。À NI Art Academies 距離各地的 À NIPrivate Resorts 僅 15 分鐘車程，歡迎賓客前往參觀體驗。

À NI Art Academies為栽培當地藝術家，提供為期數年的藝術技能強化培訓，且不收取任何費用；圖片／À NI Private Resorts提供

À NI 一詞源自斯瓦希里語的“Andjani”，意思是“踏上旅途”，代表為學生提供的教學計畫，以及賓客前往度假村的旅途和與親友歡聚的珍貴時光，這些都是生命之旅中最寶貴的東西。

每家度假村均為單一團體賓客設計打造，提供至臻定制體驗；圖片／À NI Private Resorts提供

隱逸之所呈現定制化服務均為單一團體賓客設計

物業位於從加勒比海到東南亞等全球最為清幽靜美之地，坐擁 360 度無垠海景。每家度假村均為單一團體賓客設計打造，設有 10 至 15 間套房，可容納 20 至 30 名賓客同時入住，通過至臻定制體驗營造超越一般奢華水準的自由氛圍與精美細節。

À NI Private Resorts 選址於每個目的地最為優美迷人之所；圖片／À NI Private Resorts提供

別出心裁設計與優美迷人選址具備私密性以及絕佳的視野

À NI Private Resorts 選址於每個目的地最為優美迷人之所，包括泰國保護最完好的島嶼之一 -- 閣遙島，多明尼加共和國北岸的私人半島，斯里蘭卡南海岸占地五英畝的莊園，以及安圭拉北部海岸線上的小海灣。每個度假村的設計均精美別致，選用當地物料，注重營造室內外流暢銜接的開闊之感，擁有靈活多變的空間，具備私密性以及絕佳的視野。

À NI 一價全包式服務囊括所有個性化膳食，水療護理，以及定制行程；圖片／À NI Private Resorts提供

一價全包式服務囊括所有個性化膳食、定制行程

À NI 一價全包式服務囊括所有個性化膳食，水療護理，以及定制行程和童樂活動，沒有任何隱藏費用或額外收費，僅提供充足的時間與純粹的空間，供賓客盡享生命中的珍貴點滴。度假村提供的賓客禮遇出類拔萃，包括每天多達 15 項水療護理選擇（具體數量視各度假村情況而定），烹飪課，舞蹈課，健身私教課，日落巡航，本地觀光導覽，文化演出及儀式體驗，À NI Art Academies 參訪行程，多種青少兒娛樂活動與嬰幼兒看護服務。

À NI 團隊才華橫溢，充滿熱情，員工與賓客的比例為一比一；圖片／À NI Private Resorts提供

員工與賓客的比例為一比一探索更為個人化款待之道

À NI 團隊才華橫溢，充滿熱情，員工與賓客的比例為一比一。每個物業的總經理均為業界翹楚，管理及安排賓客下榻期間的所有環節。團隊中很多成員曾任職於全球頂級奢華酒店品牌（如安縵，Belmond，半島酒店），現在則探索更為個人化的款待之道。

斯里蘭卡À NI Private Resorts的精緻套房；圖片／À NI Private Resorts提供

迎接後疫情時代的私密旅行可持續及負責任的旅行

À NI Private Resorts是後疫情時代潮流，適合慶祝或紀念性旅行，社交連結，多代同旅，私密，獨享，養生，可持續及負責任的旅行，一生一次的旅程，慶典，藝術與旅行，企業靜修。À NI Private Resorts渡假村每次下榻須預訂至少 6 間套房，入住至少五晚，每晚價格為 13,000 美元起。

À NI Private Resorts渡假村官網：www.aniprivateresorts.com

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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