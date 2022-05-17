馬里亞納觀光局推動國境開放直航 將啟動最棒實習生工作

隨著台灣最新公共政策與病毒共存，帶動國境有望開放，台灣將再度加入全球觀光的行列。馬里亞納觀光局著眼佈局，啟動加強在台推廣的力道，邀請業界賢達，特聘唐受衡女士擔任馬里亞納觀光局台灣代表處顧問一職，擔任最佳橋梁，與業者持續交流，促進直航班機，致力提供台灣旅客多樣化的選擇與遊玩體驗。

馬里亞納觀光局代表蔡璧如表示：「一直以來北馬里亞納群島就是呈現樂活(Lohas)及永續發展的旅遊趨勢，非常符合潮流，北馬里亞納群島的三大島嶼－塞班島、天寧島、羅塔島現已全面開放國際旅客入境，邁向全新生活型態，歡迎遊客前來感受西太平洋的好客之道。」

馬里亞馬里亞納觀光局代表蔡璧如(右)、馬里亞納觀光局顧問唐受衡(左)；圖片／馬里亞納觀光局提供

馬里亞納觀光局積極發展觀光交流，先前於2021新冠疫情之際曾頒發「馬里亞納觀光局之友」于各界合作夥伴，表達感謝之意，今年(2022)特別聘任唐受衡(Candy Tang)擔任顧問，與業界賢達持續交流，未來將組成顧問委員會，一起歡迎來自台灣的旅客。蔡璧如進一步表示：「因為主辦『馬里亞納實習生』，因緣際會認識來自僑光科技大學的唐受衡助理教授，她曾以資深旅遊人之姿繳出漂亮成績單，更是產官學的最佳代表，我常常說她是最活潑的老師，未來她可能會成為最活潑的顧問，非常期待她所帶來的活力與啟發。」唐受衡表示：「直航塞班島是一個藍海策略，值得業者開發，北馬里亞納則是優質清新旅遊目的地，絕對值得旅客一遊。」

馬里亞納觀光局持續在台推廣，近期將啟動最棒實習工作「馬里亞納實習生」，重啟驚喜活動「Rota Style」送出不限張數羅塔島住宿券，另外加碼辦理「天寧島：愛與和平」徵選活動，大動作為出境旅遊打頭陣。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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