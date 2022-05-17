快訊

加州教會槍擊犯周文偉在美擁12間房 收租遭劫受重傷性格大變

出手分散PCR人潮？新北批打擊醫護士氣 王必勝這樣說

馬里亞納觀光局推動國境開放直航 將啟動最棒實習生工作

欣傳媒／ 欣傳媒
馬里亞納觀光局著眼佈局，啟動加強在台推廣的力道，促進直航班機；圖片／馬里亞納觀光局提供
馬里亞納觀光局著眼佈局，啟動加強在台推廣的力道，促進直航班機；圖片／馬里亞納觀光局提供

隨著台灣最新公共政策與病毒共存，帶動國境有望開放，台灣將再度加入全球觀光的行列。馬里亞納觀光局著眼佈局，啟動加強在台推廣的力道，邀請業界賢達，特聘唐受衡女士擔任馬里亞納觀光局台灣代表處顧問一職，擔任最佳橋梁，與業者持續交流，促進直航班機，致力提供台灣旅客多樣化的選擇與遊玩體驗。

馬里亞納觀光局代表蔡璧如表示：「一直以來北馬里亞納群島就是呈現樂活(Lohas)及永續發展的旅遊趨勢，非常符合潮流，北馬里亞納群島的三大島嶼－塞班島、天寧島、羅塔島現已全面開放國際旅客入境，邁向全新生活型態，歡迎遊客前來感受西太平洋的好客之道。」

馬里亞馬里亞納觀光局代表蔡璧如(右)、馬里亞納觀光局顧問唐受衡(左)；圖片／馬里亞納觀光局提供
馬里亞馬里亞納觀光局代表蔡璧如(右)、馬里亞納觀光局顧問唐受衡(左)；圖片／馬里亞納觀光局提供

馬里亞納觀光局積極發展觀光交流，先前於2021新冠疫情之際曾頒發「馬里亞納觀光局之友」于各界合作夥伴，表達感謝之意，今年(2022)特別聘任唐受衡(Candy Tang)擔任顧問，與業界賢達持續交流，未來將組成顧問委員會，一起歡迎來自台灣的旅客。蔡璧如進一步表示：「因為主辦『馬里亞納實習生』，因緣際會認識來自僑光科技大學的唐受衡助理教授，她曾以資深旅遊人之姿繳出漂亮成績單，更是產官學的最佳代表，我常常說她是最活潑的老師，未來她可能會成為最活潑的顧問，非常期待她所帶來的活力與啟發。」唐受衡表示：「直航塞班島是一個藍海策略，值得業者開發，北馬里亞納則是優質清新旅遊目的地，絕對值得旅客一遊。」

馬里亞納觀光局持續在台推廣，近期將啟動最棒實習工作「馬里亞納實習生」，重啟驚喜活動「Rota Style」送出不限張數羅塔島住宿券，另外加碼辦理「天寧島：愛與和平」徵選活動，大動作為出境旅遊打頭陣。

====================

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203577

觀光

延伸閱讀

搶毛小孩商機 高雄推薦16家寵物友善旅館及民宿

「百萬現金」得主是不是你！ 國旅券抽獎名單曝光

季節限定 龍巖冽泉開放了

龍巖冽泉生態工法整治 營造適合植物生長環境

相關新聞

曼谷獲《DestinAsian》雜誌2022讀者選擇獎 蟬連「最佳城市」稱號

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022拜訪泰國年（Visit Thailand Year 2022），泰國觀光局宣佈，曼谷繼續成為世界各地遊客最喜愛的城市之一，獲得最新讀者選擇獎－《DestinAsian》

泰國5/1起取消入境旅客PCR檢測 不需出示到達前陰性證明

泰國為了振興觀光業，吸引國際旅客到訪，修改入境管制措施。泰國 COVID-19 情況管理中心（CCSA）近日宣布自2022年5月1日起取消對國際入境者的RT-PCR 檢測要求，並針對已接種疫苗和未接種

400座文化遺址、修復60年後重啟！「不丹小徑」幸福綠色之旅，邀國際遊客徒步旅行

適逢全球慶祝 3 月 20 日「國際幸福日」（International Day of Happiness），以追求「國民幸福總值」（Gross National Happiness）享譽國際的喜馬拉雅山麓的幸福國度–不丹，即將重開已全面修復的不丹小徑（Trans Bhutan Trail）。不丹曾經榮膺全世界最幸福國家，不丹國王80年代後期，即開始以「國民幸福總值」作為指標，其中包含永續發展、環境保護、文化保護以及政府有效管理，「2030永續發展目標」（SDGs）正是當前全世界努力追求的方向。作為全球首個負碳國家，不丹現在歡迎國民及國際遊客透過在小徑徒步旅行，以深入當地及可持續方式探索境內的豐富文化及古蹟，展開幸福之旅。

新加坡放寬台灣旅客抵境免PCR 擴大免隔離國家

新加坡將放寬入境旅客檢疫規定，由台灣等低風險國家及地區入境的旅客，抵境後無需接受PCR核酸檢測，只需到檢測中心進行快篩。...

麥當勞「辣醬肉鬆冰淇淋」太狂！聖代＋泰國最紅辣椒醬＋豬肉鬆　小孩也能駕馭

別人家的麥當勞總是不會讓你失望！繼中國麥當勞推出「香菜冰旋風」未上市就爆紅到台灣，其實泰國早在1月下旬就已開賣2022獵奇新口味，聯名當地人氣辣椒醬Deksomboon打造「辣醬肉鬆冰淇淋」，甜辣組合

泰國「三味之城」碧差汶里府，獲聯合國教科文組織(UCCN)「創意城市美食」稱號

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國美食擁有大批粉絲，更是全球饕客的最愛，酸、甜、鹹、辣、烤、炸，各有獨特風采！日前更傳來好消息，碧差汶里府（Phetchaburi）獲選為泰國美食領域聯合國教科文組織創意城市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。