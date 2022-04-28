泰國5/1起取消入境旅客PCR檢測 不需出示到達前陰性證明

泰國為了振興觀光業，吸引國際旅客到訪，修改入境管制措施。泰國 COVID-19 情況管理中心（CCSA）近日宣布自2022年5月1日起取消對國際入境者的RT-PCR 檢測要求，並針對已接種疫苗和未接種疫苗的入境旅客皆放寬入境規定，凡已完全接種疫苗者，不需隔離即可入境，未接種或未完全接種疫苗的旅客，也將不再需要出示到達前 RT-PCR 檢測陰性證明。

◎針對接種疫苗旅客的新入境規則：已完全接種疫苗的國際旅客將不再需要出示到達前 RT-PCR 檢測陰性的證明，也不再需要接受到達檢測。

旅客仍然需要註冊泰國通行證（通過https://tp.consular.go.th/），並提供 COVID-19 疫苗接種證書和保額不低於 10,000 美元（從 20,000 美元減少）的保單。

抵達泰國後，他們將被允許入境並可以自由前往該國的任何地方。

◎針對未接種疫苗旅客的新入境規定：未接種疫苗或未完全接種疫苗的國際旅客也將不再需要出示到達前 RT-PCR 檢測陰性的證明，也不再需要接受到達檢測。

旅客需要註冊泰國通行證，預訂 5 天的酒店，併購買保額不低於 10,000 美元（從 20,000 美元減少）的保單。

抵達泰國後，他們必須進行為期 5 天的隔離，並在第 5 天進行 RT-PCR 檢測。

未接種疫苗的旅行者可以在旅行後 72 小時內通過泰國通行證系統上傳 RT-PCR 檢測呈陰性的證明，但他們與完全接種疫苗的人一樣，將被允許入境並可以自由前往該國的任何地方。

泰國 COVID-19 情況管理中心表示，在泰國期間，建議接種疫苗和未接種疫苗的旅客嚴格遵守健康和安全標準。出現類似 COVID 症狀的旅客應接受檢測，如果檢測呈陽性，他們必須接受適當的治療。

====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203175