觀光聖地「帛琉」，他們怎麼做永續旅遊？

永續旅遊已成為現在熱門的旅遊新模式,帛琉過去曾因觀光所造成的環境破壞而苦,為了維護當地的自然環境,使觀光與永續發展共存,將「帛琉誓詞」註1加入入境程序,以約束所有遊客。

帛琉在「我們的海洋大會」中,宣布2022年年中將推出「Ol’au Palau」App塑造旅遊新型態,這款紀錄旅人足跡的App,能藉由累積「永續行為」的點數,換取到僅限當地人的秘境體驗!

超過7成人在疫情衝擊後,更重視永續旅遊

觀光產業占帛琉國內生產毛額(GDP)將近85%,為帛琉的主要經濟來源,但同時卻對當地環境帶來龐大壓力。由於新冠肺炎迫使大部分旅遊活動停擺,反而讓地球獲得喘息的空間。

2022年帛琉政府指出,全球77%的旅客表示,在疫情期間深刻地體認到人類的舉動對環境造成多大的衝擊,72%的人也表示在看見明顯的生態環境改變後,大幅增加了將永續旅遊目的地作為其選擇的機率。此外,90%的人期望可以在旅遊期間,體驗當地原始的自然環境與文化,並能透過自身的力量為保護環境付出努力;而87%的人則表示更願意到保有原始自然樣貌的地點旅行。

作為永續旅遊先驅,帛琉政府這樣做

當地居民在秘境享受原始的自然景觀;圖片/Cristina Mittermeier提供

帛琉早在2017年推出帛琉誓詞,政府會蓋在所有旅客的護照上,並要求旅客在入境帛琉時都要簽署,推動觀光的同時,也能兼顧當地自然環境與生態保育。

為了延續並鼓勵遊客持續實踐永續旅遊,帛琉政府於我們的海洋大會(Our Ocean Conference)中宣布將推出「Ol’au Palau」App,為全球首款可記錄旅人足跡的App,藉由累積「永續行為」的點數,換取過去帛琉未曾提供過的深度旅遊行程,預期將推動全世界旅遊的新趨勢。

「Ol’au Palau」App將能紀錄旅人的旅遊足跡及行徑,包含使用友善海洋防曬乳、食用在地食物生產的料理,避免使用一次性塑膠產品、回答帛琉環境及文化層面的問題以及造訪具有重大歷史意義的景點等行為,藉由上述的實踐可累積點數,換取在地深度旅遊的體驗。

深度旅遊行程包括將能觀看當地耆老介紹歷史景點、到絕美的山中幽靜健行、參訪在地人的捕魚地點、至秘境洞穴游泳以及和當地人在芋頭園一同享用在地料理。

以「Ol ‘ au Palau」App集點換取深度旅遊體驗,例如帛琉當地耆老介紹在地史。

Ol’au Palau的推出,能讓所有觀光景點反思旅遊所帶來的成本,並重新思考將為誰提供最佳的體驗。期待在後疫情時代,永續旅遊能成為全世界觀光的主流趨勢,讓全世界的旅人在探索世界秘境、體驗異國風情之外,也能落實更永續的消費行為。

註1:「帛琉誓詞」Children of Palau,I take this pledge,To preserve and protect your beautiful and unique island home.I vow to tread lightly, act kindly, and explore mindfully.I shall not take what is not given.I shall not harm what does not harm me.The only footprints I shall leave are those that will wash away.

帛琉之兒女,我謹立此誓,以保存及保護你美麗而獨特的島嶼家園。我立誓會輕手輕腳、行事仁善、小心探索。不是給我的東西,我不會拿走。不傷害我的事物,我不會傷害。我留下的唯一印跡,是大海終將帶走的腳印。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203076