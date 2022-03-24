400座文化遺址、修復60年後重啟！「不丹小徑」幸福綠色之旅，邀國際遊客徒步旅行
適逢全球慶祝 3 月 20 日「國際幸福日」（International Day of Happiness），以追求「國民幸福總值」（Gross National Happiness）享譽國際的喜馬拉雅山麓的幸福國度–不丹，即將重開已全面修復的不丹小徑（Trans Bhutan Trail）。不丹曾經榮膺全世界最幸福國家，不丹國王80年代後期，即開始以「國民幸福總值」作為指標，其中包含永續發展、環境保護、文化保護以及政府有效管理，「2030永續發展目標」（SDGs）正是當前全世界努力追求的方向。作為全球首個負碳國家，不丹現在歡迎國民及國際遊客透過在小徑徒步旅行，以深入當地及可持續方式探索境內的豐富文化及古蹟，展開幸福之旅。
「國民幸福總值」概念
不丹小徑的修復工作，已為當地創造全新社會經濟機會，為不丹小徑沿途社區的可持續生計作出重大貢獻。不丹小徑已發掘出 400 個極具歷史及文化意義的遺址，小徑成為聯繫幾代人的一個體驗式教室，宏揚數百年來的知識、故事及歷史，在保育文化方面扮演著舉足輕重的角色。它亦為不丹精妙的生態系統提供保護，為國內各地帶來清潔水源、新鮮空氣及豐富多樣的動植物。
外籍旅客獲贈不丹小徑會員及代植樹
不丹小徑以非牟利方式，包攬辦理由各個出發地前往不丹的步行及單車導賞的所有安排，所有收益將再投資於不丹小徑的可持續發展、教育及社區項目上。每位外藉賓客將獲贈為期一年的不丹小徑會員資格及代植一棵樹。作為崇尚心靈富足的國度，不丹小徑歡迎佛教徒和非佛教徒踏上一趟別開生面的旅程，藉以與不丹的神聖與宗教古蹟重建聯繫。
不丹小徑官網：https://transbhutantrail.com/
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整 理／方雯玲 Wenling Fang
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202466
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