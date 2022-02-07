麥當勞「辣醬肉鬆冰淇淋」太狂！聖代＋泰國最紅辣椒醬＋豬肉鬆 小孩也能駕馭
別人家的麥當勞總是不會讓你失望！繼中國麥當勞推出「香菜冰旋風」未上市就爆紅到台灣，其實泰國早在1月下旬就已開賣2022獵奇新口味，聯名當地人氣辣椒醬Deksomboon打造「辣醬肉鬆冰淇淋」，甜辣組合加上鹹豬肉鬆吸引大票民眾朝聖，嘗鮮後也呈正面評價，遠在台灣的大家吃不到，也許也有同款可以挑戰看看。
泰國麥當勞新奇組合「辣醬肉鬆冰淇淋」預計供應至4/5，熟悉的香草冰淇淋上撒上肉鬆，並淋上數圈著名的辣椒醬，整體吃起來偏甜但濃郁，連小孩也能駕馭，每杯39泰銖（約新台幣32元）。隨著新品上市，創意品項立即成為當地人社群打卡神器，又甜又鹹的滋味不會違和，大份量也可以兩人一起吃一份，也不必擔心獨享過於甜膩。
雖然台灣吃不到，編輯認為其實本土特色版也能輕鬆DIY，只要買支蛋捲冰淇淋，加上道地東泉辣椒醬、肉鬆即可嘗鮮，免出國挑戰味蕾。
如果說泰國「辣醬肉鬆冰淇淋」屬於魔鬼級，那日本配合草莓季推出的夢幻系列甜品，則帶大家轉戰甜點天堂。新品白巧克力草莓冰沙、白巧克力草莓拿鐵上方擠入生奶油，頂端還吃得到草莓醬及巧克力碎片，酸甜風味兼具視味覺。
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