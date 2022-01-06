馬來西亞疫後首推「蘭卡威國際旅遊泡泡」 允許個人前往旅行

隨著全球完整接種疫苗的人口持續增加，以及部份國家疫情轉趨穩定，觀光推廣單位也開始佈局，期待重振觀光業。馬來西亞即宣佈推出「蘭卡威國際旅遊泡泡（LITB）」，自2021年11月15日起開放，截至2021年12月10日，已接待包括來自美國、泰國、西班牙、德國和台灣等地超過380位遊客。

蘭卡威當地擁有許多與自然環境融合的度假村；圖片／欣傳媒資料

「蘭卡威國際旅遊泡泡」旅客須遵守的條件包括：施打完整疫苗、PCR測試、向官方核可的馬來西亞旅行業者預訂旅遊行程，並在蘭卡威停留至少3天。在蘭卡威停留7天且PCR檢測結果為陰性的休閒旅客，就可以自由行或是通過旅行業者的安排，前往馬來西亞其他地區。

馬來西亞已逐步開放歡迎來自全球的旅客，從2021年11月15日「蘭卡威國際旅遊泡泡」，和2021年11月29日新加坡完整接種疫苗旅遊路線的實施開始，只要通過官方核可的旅行業者及遵守旅遊泡泡的SOP，就可以在蘭卡威享受不需隔離的假期。

馬來西亞觀光局台北辦事處處長艾姿瑪(右3)；圖片／欣傳媒資料

馬來西亞觀光局台北辦事處處長艾姿瑪表示，雖然台灣目前有限制團體旅遊套裝行程的販售，但是旅客仍可諮詢「蘭卡威國際旅遊泡泡」，因為「蘭卡威國際旅遊泡泡」允許個人從台灣或直接透過馬來西亞旅行業者預訂旅行。

展望未來，艾姿瑪表示，馬來西亞計畫在2022年緩步地開放休閒旅遊，一開始會將重點放在已經完整接種疫苗的旅客、客製化和小團體的旅遊，以及一些能夠提供安全和享受旅行體驗的套裝行程。期待能與航空公司或旅行業者合作，共同打拚推廣並建立智能合作夥伴關係，讓馬來西亞和台灣在2022年開始創造雙向旅遊的流量，建立雙贏局面。

蘭卡威宛如漫步在雲端的天空步道；圖片／欣傳媒資料

蘭卡威（Langkawi）位於馬六甲海峽，是馬來西亞吉打州海岸群島中最大一個，位於檳城北方約112公里處，靠近泰國。蘭卡威擁有充滿秘境傳說的大自然美景，包括頗負盛名的海灘美景、翠綠的熱帶雨林，可從事水上活動、原始雨林探險、挑戰吊橋之旅、體驗餵食老鷹等，為免稅島，除了是購物天堂，也是熱門潛水勝地。

馬來西亞觀光局在台辦事處官網

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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