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海島度假天堂！泰國「蘇美島凱悅酒店」開幕　採光佳＆獨享私人海灘

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲蘇梅島凱悅酒店大堂，以大量採光呈現迷人空間。 　圖：凱悅酒店集團╱提供
▲蘇梅島凱悅酒店大堂，以大量採光呈現迷人空間。 　圖：凱悅酒店集團╱提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】日前泰國觀光局宣佈開放熱門海島蘇梅島，歡迎各地國際遊客前往，島上酒店住宿又添一新選擇，凱悅酒店集團（NYSE：H） 宣佈旗下首家位於泰國南部度假島嶼的蘇梅島凱悅酒店盛大揭幕。

設計前衛的度假酒店，擁有絕佳地理位置、奢華設計，是奢享假期的矚目之選！酒店坐落於活力四射的北查汶地區，距離機場僅8分鐘車程，共設有140間客房，周遭環繞600餘棵望天樹及椰子樹，為旅客打造置身於天然綠蔭中的私密休憩空間，同時也提供了直通半私人海灘的通道，獨享美好時光。

酒店簡約迷人的空間出自多位著名設計師之手，包括The Office of Bangkok Architects的Smith Obayawat，August Design的Pongthep Sagulku，景觀設計工作室P Landscape的Wannaporn Phornprapha，展現出海岸風光、森林保護區與海洋的壯麗遼闊。

▲綠意盎然的週邊環境與天地、海灘融為一體。 　圖：凱悅酒店集團╱提供
▲綠意盎然的週邊環境與天地、海灘融為一體。 　圖：凱悅酒店集團╱提供

名為Gallery of Eight的八個絕佳觀景點分佈於酒店周圍，可供旅客徜徉在綠意盎然的自然環境與當地文化中，感受島上田園詩般的生活方式和獨特地標式景觀；自然光透過天窗照亮長長的大堂，大落地窗勾勒出迷人海景，讓賓客沉醉於熱帶海島假期的曼妙時光；大堂之外，賓客可漫步於花木扶疏的熱帶花園，在有機園圃中採摘烹飪課所需的新鮮食材，體驗當地漁夫的生活方式，從觀景點俯瞰並拍攝絢麗的日出或日落盛景。

▲蘇梅島凱悅酒店共有140間舒適宜人的客房。 　圖：凱悅酒店集團╱提供
▲蘇梅島凱悅酒店共有140間舒適宜人的客房。 　圖：凱悅酒店集團╱提供

蘇梅島凱悅酒店共有140間舒適宜人的客房，包括24間開闊的套房和別墅，所有房型均設有私人陽台，多數客房坐擁海景，為賓客提供寧靜的休憩殿堂。住宿方面，精選客房還可享受嘉賓軒禮遇，7棟海灘泳池別墅呈現極致奢享假期，內飾設計洋溢簡約現代風，以中性色調搭配精緻的海洋風格裝飾及清新的藍色，將每個空間都打造成為寧靜的港灣。

旅客可在酒店內四家餐廳和酒吧品嘗各色美食，全天候餐廳Yangna提供泰式及國際風味，海景露天餐吧Sesun Grill & Beach Bar主打海鮮和地中海小吃。緊鄰Yangna的Cobalt供應鮮榨果汁，冰茶和咖啡，而位於酒店最高處的Kube視野極佳，是享用泰式下午茶或手工雞尾酒的完美去處。

▲蘇梅島凱悅酒店設計了多個可眺望沙灘的泳池。 　圖：凱悅酒店集團╱提供
▲蘇梅島凱悅酒店設計了多個可眺望沙灘的泳池。 　圖：凱悅酒店集團╱提供

度假酒店為親子假期提供完美放鬆空間，設有四個自由造型的泳池，面朝海灘而建，包括一個小型泳池，一個瀑布池，一個帶有漩渦池的家庭泳池，以及一個帶有水上滑梯的兒童泳池。

Camp Hyatt提供專人看護的童趣活動，內容包括藝術，手工藝和電影之夜；沿著綠植蔥鬱的寬大階梯而下，即可來到寧靜的水療中心，這裡共有五間護理室，包括兩間設有私人曬臺和戶外浴缸的雙人護理套房，旅客可享受一系列精心設計的煥活護理，感受泰國本地精華物料與養生傳統的療癒能量，讓抒壓假期更臻完美。

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