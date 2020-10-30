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全球首創！馬爾地夫啟動「旅客積分計畫」 200座島玩越多送越多

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
你甚至可以入主一個度假小屋 就地住下來　 / 來源：discoversoneva
你甚至可以入主一個度假小屋 就地住下來　 / 來源：discoversoneva

圖文/Pei

你喜歡的國家，如果推出集點方案是不是很好呢？馬爾地夫拚轉型，要帶領觀光業推出會員制旅遊囉。

Pei小編這就帶大家來到「印度洋之珠」馬爾地夫，看看要怎樣玩越多，賺越多！

三種級別會員制

今年秋天，馬爾地夫政府宣布推出一個旅客會員制：The Maldives Border Miles program.

馬爾地夫旅客積分計畫開催！ / 來源： 　maldivesimmigration　
馬爾地夫旅客積分計畫開催！ / 來源： 　maldivesimmigration　
這個計劃將到訪的入會旅客分為三個級別：金（Abaarana）、銀（Antara）、銅（Aida），名稱分別來自當地語言，既有異國風情，又好聽。

這個計畫還處於初期發展階段，還沒有公布細節；但秉持「越常來、越多回饋」的宗旨，還給選擇到馬爾地夫辦宴會、活動的旅客更多積分；積分不只可以換度假獎品，會員級別升高，回饋的獎項會更豐厚，等於原本自費的項目、旅行預算都省下來了！

世界最大海上渡假村的獨立客房 / 來源： discoversoneva
世界最大海上渡假村的獨立客房 / 來源： discoversoneva
作為高級海島假期的熱門國度，馬爾地夫有人居住的島嶼高達200座，如今將在亞洲和沖繩、峇里島等觀光重鎮一起競爭，在後疫情時代求突圍。

馬爾地夫的各項第一

大家都知道這是個蜜月和度假勝地，有高達40公尺的潛水能見度、夢幻海底餐廳和水下旅館待人走進世外桃源，現在還推動「遠端工作計畫」，有條件的人可以在印度洋邊工作邊療癒！

印度洋潛水 能見度高達40m / 來源： IG @_dgtravel_
印度洋潛水 能見度高達40m / 來源： IG @_dgtravel_
想親自來看看無濾鏡的大海顏色　 / 來源： discoversoneva
想親自來看看無濾鏡的大海顏色　 / 來源： discoversoneva
想知道馬爾地夫有哪些傲人成就，可以看看這些World Report travel公布的排名，這個國家入選了哪些排行榜吧：

- 全球最大海上渡假村（World's largest overwater villa）：Soneva Fushi　

- 全球最佳海灘排行榜

- 全球最佳蜜月目的地排行榜

- 十一月旅遊、聖誕假期最佳去處排行榜

- 全球最佳海島度假目的地排行榜

在首都馬累，魚市場、棕梠樹飄揚的共和國廣場、17世紀建成的海島風情清真寺Hukuru Miskiiy都能為你上一堂精彩的旅遊課！

跨越4世紀的馬累星期五清真寺 / 來源： wikimedia
跨越4世紀的馬累星期五清真寺 / 來源： wikimedia
今年疫情期間，馬爾地夫在3月底關閉邊境，7月中再度開放，旅遊業緩慢恢復中。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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馬爾地夫 排行榜 觀光

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