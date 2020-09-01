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遠離觀光人潮請來這！ 越南北部夢幻秘境「Pù Luông自然保護區」

聯合新聞網 / 旅遊美食頻道．授權作者／CLICKVIETNAM 點點越南

文／張瑜倫、圖／張瑜倫、Dung Le

越南一直以來都深受外國旅行者的喜愛，而從北到南截然不同的風景讓越南本地人也熱衷於國內旅行，所以越南知名景點每逢假日總是人擠人，也因如此，每年都有不同的新景點被人挖掘發現。

隨著旅遊方式及內容日趨多元，越來越多人的旅遊心態是不當跟風觀光客。想要愜意地欣賞風景，沒有觀光團的喧囂，享受寧靜的時光， 這兩三年才逐漸為人所知的Pù Luông自然保護區就是這樣一個秘境。

Pù Luông自然保護區位於清化省（Thanh Hóa），所屬關化（Quan Hoa）縣和百鵲（Ba Thuoc）縣兩個縣，距離河內約四個小時車程。人們來到Pù Luông為的就是欣賞其壯闊的梯田風景，隨著四季的變化，春夏的綠、秋天的金黃，呈現截然不同的風貌。位於高山的Pù Luông是避暑勝地，涼爽的山風吹走越南夏天的炎熱。找一塊大石頭，坐在上頭一邊享受徐徐涼風，一邊欣賞身邊的美麗梯田，忘卻塵世煩惱。

Pù Luông當地人多為越南少數民族芒族（Người Mường）和泰族（Người Thái），因此認識及欣賞少數民族文化也是Pù Luông的一大特色。不同於同樣以美麗梯田及少數民族文化著名的越南景點沙壩（Sa Pa）的過度商業化，在Pù Luông旅行時，沒有緊緊跟隨販賣紀念品的少數民族孩童和婦女，甚至沒有特別賣紀念品的店鋪，有的只是真正居住於當地，從事著各行各業的熱情居民。在山路上擦肩而過的當地人會跟你親切打招呼，問從哪裡來，要到哪裡去，沒有企圖心的親切問候讓人感受到純樸的人情味。

除了梯田以外，在Pù Luông還有一個美麗的瀑布Bản Hiêu。瀑布下的一潭湖水清澈見底，當地孩子勇敢地從高處跳進湖中，激起大片水花，然後在冰涼水中游泳嬉戲，成功地吸引許多外來客加入他們。到達瀑布的方式也非常刺激，從山腳到瀑布有800公尺的距離，可以選擇步行，也可以搭乘當地年輕人的摩托車上山。上山的路非常崎嶇，來回一共40,000越盾就可以體驗到超刺激的越野摩托車，還可以一邊欣賞當地住民的美麗高腳屋聚落。

在Pù Luông的旅館多為融合當地景色的高腳屋，價格從不到五十萬到超過三百萬越盾都有。供背包客住宿的混和床位到有無邊際泳池的旅館，提供有不同需求的人選擇。不是當地人，卻愛上Pù Luông自然景觀的Dung Le決定在此打造一個融合當地特色，但充滿設計感及舒適安全的旅館民宿，因此就有了Pu Luong Treehouse

Pu Luong Treehouse坐落在梯田之間，在其中的任何一個角落都可以看到壯闊梯田。從房間的落地窗和廁所望出去，盡是一片翠綠。庭院中欣賞風景的躺椅吊床、遍佈的小徑和游泳池是孩子的最愛。令人驚豔的還有它們的餐點，使用當地食材現做，豐富又營養，兩天裡菜色毫無重複，而且價格也非常親民。

到Pù Luông旅遊至少要待上兩天，從河內至此可以搭乘小巴，一人來回為50萬越盾，如果包車前往，兩天約為300萬越盾，費用包含司機食宿。Pù Luông目前還不是廣為人知的旅遊景點，當地居民多僅使用其母語及越語，但因受西方遊客歡迎，因此旅館民宿多通曉英文。一般直接聯絡旅館得到的房費會比訂房網站上便宜。

文章來源：Click-Vietnam 點點越南 FB：Click-Vietnam 點點越南

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