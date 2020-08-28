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想練膽量就選這！ 沙巴高空冒險「龍雲獨木橋」
龍雲玻璃橋渡假村於6月26日開啟玻璃橋以外的另一座獨木吊橋，距離沙巴鎮約20公里。
這座吊橋位在2200公尺的高山上，海拔600公尺。吊橋長度200公尺，共有171個木製踏板。旅客可在橋上行走體會連綿山巒盡在腳下的壯麗美景，以及被黃山擁抱的絕妙體驗。享受徹底與大自然和諧共處。
由於位於高峰之處，風勢強勁，業者不建議旅客在行走時拿出手機拍攝，並提醒有心臟病史的旅客請勿嘗試。龍雲渡假村在2019年11月開放玻璃橋，海拔約300公尺，Doc Moc吊橋的啟用勢必締造另一波觀光熱潮。
票價：7/26前優惠價100,000越盾，原價150,000越盾
影片來自Youtube KA88 TV最新分享，讓喜歡冒險的朋友先睹為快。
授權來源／Click-Vietnam 點點越南、FB：Click-Vietnam 點點越南
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