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夏威夷沙灘、開闊河景都有！越南中越景點懶人包　峴港、會安、順化一次玩

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路、圖／lulu750602, Instagram、圖／sara233__, Instagram）
（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路、圖／lulu750602, Instagram、圖／sara233__, Instagram）

近年來東南亞旅遊成為台灣人的熱門選項之一，不只是因為飛行時間短，物價便宜，更因為東南亞文化的多樣性，其中像是越南，因地理位置而有著深厚的儒教文化，以及地緣關係的占婆文化影響，加上越南國土狹長地形多變，從南到北都有不同的風景可看，就讓我們來看看「中越」的介紹吧！

越南地理與文化介紹

越南位於中南半島東側，南北長1600公里，有著長達3260多公里的海岸線，內陸地形則以山地、丘陵、森林為主，平地僅占不到20%。氣候則是熱帶季風氣候，四季氣溫在5~37度之間，依照北越、中越、南越雨季略有不同，一般旅遊季節建議如下：北越：11月~2月／中越：2月~4月／南越：12月~4月。

越南早期越南受中國統治，因此接受了大量的中國文化，在10世紀脫離中國統治後正式建國，經過多個朝代，又被法國殖民統治，後來經過南北越戰，才成為現今的越南社會主義共和國。而在文化上，因地理位置的關係，越南主要受六大宗教的影響：佛教、天主教、基督新教、高台教、和好教、伊斯蘭教，加上中國儒教文化影響，也有傳統道教的祭祖文化。

中越自由行前建議

▲中越景點推薦-峴港市區。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲中越景點推薦-峴港市區。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

越南在行政區域上可分為58個省及5個直轄市，像我們經常聽到的河內、胡志明、峴港，就都是直轄市，而中越旅行通常會將中心點放在峴港，在南北邊的會安與順化延伸，峴港與後者都有大約兩~三小時的車程距離，因此若要玩一次玩中越這三個地方，一般建議至少安排四天以上，以免舟車勞頓，都把時間花在拉車上。

中越景點推薦：峴港

中越峴港景點推薦＃1

韓江龍橋

▲中越景點推薦-韓江龍橋。（圖／lulu750602, Instagram）
▲中越景點推薦-韓江龍橋。（圖／lulu750602, Instagram）

來到峴港，第一個會經過的就是貫穿整個峴港的韓江，所有的飯店與商店基本上都以這條將為中心散開在兩側，白天有著開闊的河景，加上六座壯觀的大橋，其中最有名的是設計精美的金色龍橋，橫越在韓江上，非常闊氣，晚上也可以搭船遊韓江，欣賞多變的燈光變化與夜景。

中越峴港景點推薦＃2

美溪沙灘

▲中越景點推薦-美溪沙灘。（圖／sara233__, Instagram）
▲中越景點推薦-美溪沙灘。（圖／sara233__, Instagram）

而在韓江的另一側便是名列於人生50大必訪景點內的美溪沙灘（My Khe Beach），有著長達900多公尺長的海岸線與潔白的沙灘，在飛機上一眼就可以看見。在這裡有著愜意如夏威夷的環境，周邊有不少攤販與餐廳，找個好位置坐下，欣賞美麗的日落吧！

中越峴港景點推薦＃3

山茶半島

▲中越景點推薦-山茶半島。（圖／j90933, Instagram）
▲中越景點推薦-山茶半島。（圖／j90933, Instagram）

▲中越景點推薦-美溪沙灘。（圖／j90933, Instagram）
▲中越景點推薦-美溪沙灘。（圖／j90933, Instagram）

在峴港的東北處有座突出的「山茶半島」，過去曾是越戰時美軍的基地，現在則為知名的旅遊勝地。在山茶半島上有著大片森林，以及隱身在內的靈應寺，供奉著一座高達65公尺的白玉觀世音菩薩像，在山茶半島上眺望與守護著。

如果沒有宗教信仰的話，來這裡也不用太擔心，這裡沒有強制性的參拜與收費，是開放式的參拜地點，在可以到景觀平台走走，不只可以看到許多猴子在山邊活潑跳躍，也是個非常適合欣賞峴港市區日落與夜景的景點。

中越峴港景點推薦＃4

美山聖地

▲中越景點推薦-美山聖地。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲中越景點推薦-美山聖地。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

越南中部早期為占婆王國的根據地，因此有不少印度教與占婆文化的遺跡，以美山聖地為最大的據點，雖然在越戰期間幾乎全毀，但在各國合力修復與維護下，在1999年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，重新將占婆文化展現在世人眼前，園內有七十座龐大的神廟和寺塔遺址，皆建於西元4~13世紀，非常值得一看。

中越景點推薦：順化

中越順化景點推薦＃1

順化皇城

▲中越景點推薦-順化皇城。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲中越景點推薦-順化皇城。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲中越景點推薦-順化皇城。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲中越景點推薦-順化皇城。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

接著往峴港的北邊走，來到順化，這裡在1802年至1945年期間都是阮氏王朝的皇都，因此有著如同中國紫禁城般的皇宮建築，周圍有護城河環繞，整體建築以鵝黃色系為主，皇城正門為午門，也有與中國相同的主殿「太和殿」與嬪妃太子居住的「紫禁城」，不過在法越戰爭與順化戰爭後毀壞，現今僅能見到部分遺址與重建建築，不過若是喜歡歷史的人，還是非常建議來這邊走走看看，可以收穫良多！

中越順化景點推薦＃2

順化陵墓

▲中越景點推薦-啟定皇陵。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲中越景點推薦-啟定皇陵。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

看完了皇宮，不妨也順道去看一下皇陵吧！位於順化的啟定皇陵是阮氏王朝第十二位皇帝啟定帝的陵墓，此人生前即開始徵召百姓大興土木，為他建得這座金碧輝煌、瓷麗石硬的中西合壁皇陵，因此從入口到宮殿處處皆是排場，不過畢竟是亡者之地，有些人會有所忌諱與迴避，不建議大家在這邊高調地一直拍網美兆，低調地拍拍15萬的門票做紀念也不錯啦～

中越順化景點推薦＃3

靈姥寺

與峴港相同，順化也有一條貫穿市區的河流「香江」，搭船遊江過後則可以見到聳立在高處的靈姥寺，在阮氏王朝第一任皇帝時就已存在，有著400年的古老歷史。據說是因為當地人看見一位老婆婆說皇帝會來此興建寺廟，穩住與振興國家，因此這裡又稱為「天姥寺」。

在靈姥寺裡還有一座高21公尺、共七層的福緣塔，每一層都供奉著一尊佛像，以及紀念當年為抗議「反佛政策」而自焚的和尚釋廣德的展覽空間，可見當時的新聞攝影與遺物，見證了順化從古到今的歷史路程。

中越景點推薦：會安

中越會安景點推薦＃1

會安古城

▲中越景點推薦-會安古城燈籠店鋪。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲中越景點推薦-會安古城燈籠店鋪。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

最後則是來到中越必去的可愛景點－會安古城，會安在過去是越南與中國、日本、印度等國家做海外貿易的重要據點，因此聚集了大量的商家與攤販，後來漸漸成為具有多元特色的景觀建築地，有著中式的會館與廟宇群，以及將古城分為兩邊的「日本橋」等景點，在購買門票時可以選擇包含所有景點的通票，或是單純逛古城區就不用買票。

▲中越景點推薦-會安古城燈籠店鋪。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲中越景點推薦-會安古城燈籠店鋪。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在會安古城內有不少販賣傳統服飾「奧黛」與越南燈籠的店家，大家不妨可以換上當地服飾在古城內逛逛，跟美麗溫柔的鵝黃色建築群拍拍照，不過記得買之間多多比價與殺價，可別當了冤大頭唷！

看完以上的中越景點介紹後，是不是覺得有點心動呢？其實越南自由行與廉航興起之後，除了河內與胡志明市之外，也有越來越多人前往中越自由行，或是更深入越南往洞和市、東河市玩，希望疫情可以早點過去，讓我們到更多越南景點去探險！

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越南 自由行 東南亞

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