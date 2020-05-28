僅12個座位、還能肩頸按摩！ 今夏越南[峴港-歸仁]最時尚豪華鐵道旅行 七月正式啟動

迪安(Dĩ An)鐵路公司與跨國旅館業Minor Hotels合作的專案計畫The Vietage，將在這個夏天打造時尚豪華鐵路旅行。預計7月1日正式對外服務，早上由峴港出發至歸仁，晚上返回，行駛時間六小時。車廂內僅有12個座位，列車上設有餐廳、酒吧以及按摩服務。

此專案著重在車廂設計，推翻傳統火車滿足高乘載率目的，以「享受」作為行程的唯一主旨。讓搭乘火車移動的旅客不再只是欣賞中部田園美景，在車廂內也可以滿足視覺享受，讓身心獲得徹底放鬆愉悅。車廂設計高雅，以淺色木地板為主色調，與米色竹編隔板與黃色椅子搭配，隨著光線移動讓室內空間多了陰影線條作為巧妙設計一環，重現舊時殖民的熱帶氣息。

有興趣的旅客現在可以開始與VNR公司聯繫預定。費用185美金(價格依所選服務有所變動)，一個座位稅後包含:

1. 迎賓飲料

2. 午餐或晚餐套餐

3. 零食

4. 軟性飲料、啤酒、葡萄酒

5. 30分鐘肩頸按摩

訂票請洽官網:The Vietage

TEL: +84 235 391 4555

E-Mail:vietage@thevietagetrain.com

資料來源：VNR、kenh14.vn、THE SMART LOCAL、The Vietage官網

圖片來源：VNR

授權來源／《點點越南》、FB／Click-Vietnam 點點越南、編譯／劉俐